上班族學生 當副業賺銅板

2018年03月12日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 程炳璋 ╱台南報導 ╱台南報導

店頭經營管理不易，加上服務業員工流動率高，無人形式的商店逐年增加，從早期的加水站到自助洗衣店，後來則有自助洗車站興起，加上結合遊戲性質的夾娃娃機，如雨後春筍般林立，成為另類的銅板經濟學。

在台南地區開設自助洗車站的張姓業者說，他原本在北部工作，考察過當地經營情形，認為中南部人口密度比不上北部，但大眾運輸較不完整，出門更仰賴汽、機車，頗有發展潛力而投資開店，目前已有3個據點，最大的近300坪，一次可同時容納20部車，現在他已辭去工作專心管理。

負責自助洗衣店機器維修的洪先生表示，標準型態的自助洗衣店，包含5部洗衣機及3台烘衣機，設備包含店租及加盟費約150萬元，可根據場地大小增加設備，但設置地點是獲利與否的關鍵，有名業主在學校附近租房開店，1樓當成生意場所，全家人反而擠在地下室，但每月淨利可達8萬到11萬元，讓他印象深刻。

近來在全台遍地開花的夾娃娃機，經營模式與過去不同，業者分為「場主」與「機主」，場主負責找店、找點，裝潢後再購買機台擺設，以每月數千元不等，出租機台給「機主」，創業成本不到百萬，也吸引不少上班族「入行」當副業，運氣好，1個月就能回本，甚至不少學生也投資經營夾娃娃機台，經營得有聲有色。

(中國時報)