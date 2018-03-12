怕吵到貓 垃圾車靜音3天

2018年03月12日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

知名百老匯音樂劇《貓》將在台大體育館演出，主辦單位寬宏藝術日前行文北市環保局，要求3月15日到17日演出期間，行經周邊的垃圾車不要播放音樂，避免影響演出。有居民覺得為尊重藝術可以配合，但也有人不滿直呼「奇怪欸」，從沒見過來別人家辦活動，反要居民配合「靜音」。

日大師演奏被干擾

前年日本音樂大師久石讓在台大體育館舉辦演奏會，表演期間2度受場外垃圾車音樂干擾，讓久石讓事後不解，甚至問「那是什麼聲音？」為避免類似情況發生，音樂劇《貓》登台前，主辦方特別與環保局協調，盼在演出期間，鄰近的新生南路、辛亥路垃圾收運點可以停止播放垃圾車音樂。

環保局副局長盧世昌表示，寬宏藝術事前有來協調，原本想配合降低垃圾車音樂聲量，後來跟里辦公處溝通，地方居民普遍尊重，所以決定15日到17日間，辛亥路二段35號、新生南路3段54號到96號的收運點，都不播放垃圾車音樂，近日已發送傳單跟民眾宣導、預告，盼這3天能配合。

多數居民表示尊重

大安區大學里長吳沛璇認為，居民樂見鄰里附近能舉辦表演活動，提升社區藝文氣息，不過也要請各單位多注意，不要每次辦活動就吵到居民，相互尊重很重要，她強調，政府也應協助台大盡快改善體育館隔音，既然收那麼多場地費，就該用在改善設施上，讓環境變得更好，才能吸引更多藝術活動來演出。

「收到傳單很錯愕！」居民蔣小姐不滿抱怨，台大操場、體育館平時辦活動就夠吵了，社區已經盡量包容，現在到別人家來辦活動，還反過來要居民配合靜音，第一次看到這種要求，主辦方若擔心演出受影響，應選在隔音好的場地，而不是犧牲居民權益，儘管配合3天不是難事，還是覺得很莫名其妙、本末倒置。

(中國時報)