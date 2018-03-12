怕吵到貓 垃圾車靜音3天

知名音樂劇《貓》（左，寬宏藝術提供）將在台大體育館演出，為避免影響演出，周邊垃圾車配合15日到17日「靜音」（右，北市環保局提供）。

友善列印
中國時報
／台北報導

知名百老匯音樂劇《貓》將在台大體育館演出，主辦單位寬宏藝術日前行文北市環保局，要求3月15日到17日演出期間，行經周邊的垃圾車不要播放音樂，避免影響演出。有居民覺得為尊重藝術可以配合，但也有人不滿直呼「奇怪欸」，從沒見過來別人家辦活動，反要居民配合「靜音」。

日大師演奏被干擾

前年日本音樂大師久石讓在台大體育館舉辦演奏會，表演期間2度受場外垃圾車音樂干擾，讓久石讓事後不解，甚至問「那是什麼聲音？」為避免類似情況發生，音樂劇《貓》登台前，主辦方特別與環保局協調，盼在演出期間，鄰近的新生南路、辛亥路垃圾收運點可以停止播放垃圾車音樂。

環保局副局長盧世昌表示，寬宏藝術事前有來協調，原本想配合降低垃圾車音樂聲量，後來跟里辦公處溝通，地方居民普遍尊重，所以決定15日到17日間，辛亥路二段35號、新生南路3段54號到96號的收運點，都不播放垃圾車音樂，近日已發送傳單跟民眾宣導、預告，盼這3天能配合。

多數居民表示尊重

大安區大學里長吳沛璇認為，居民樂見鄰里附近能舉辦表演活動，提升社區藝文氣息，不過也要請各單位多注意，不要每次辦活動就吵到居民，相互尊重很重要，她強調，政府也應協助台大盡快改善體育館隔音，既然收那麼多場地費，就該用在改善設施上，讓環境變得更好，才能吸引更多藝術活動來演出。

「收到傳單很錯愕！」居民蔣小姐不滿抱怨，台大操場、體育館平時辦活動就夠吵了，社區已經盡量包容，現在到別人家來辦活動，還反過來要居民配合靜音，第一次看到這種要求，主辦方若擔心演出受影響，應選在隔音好的場地，而不是犧牲居民權益，儘管配合3天不是難事，還是覺得很莫名其妙、本末倒置。

(中國時報)

停車自主開單 桃擬擴大辦理

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。