停車自主開單 桃擬擴大辦理

市府試辦自主開單近1個月，民眾反應不錯。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

市府交通局從2月中在桃園區公所前進行5格停車格、編號58至62號試辦車主自主開單，實施1個月來，多數車主都會據實輸入，但也有部分車主「少報晚開、早報晚走」。交通局表示，各種狀況都在掌握中，除車格下裝設感測裝置外，一旁也有人工記錄輔助，希望車主「據實以報」。

人力成本每年逾億元

桃園市首創路邊自主開單繳費，交通局停管科長魏光譽表示，除部分狀況外，車主都很自律，將進行檢討後，不排除在市府園區內「擴大實施」，希望逐漸減少人工開單，撙節每年1億多元委外聘請人力開單費用。

交通局表示，路邊自主開單搭配智慧繳費，民眾停好車用手機掃描路邊QR Code，輸入車牌就可建立停車單，並以行動支付繳費，相當方便，相較於一般傳統人工開單，停車單夾在擋風玻璃前，有可能會遺失，大部分民眾都會選擇到超商繳交停車費，約占9成，這樣還會衍生一筆市府必須支付給超商的手續費，每張停車單要收取4.1元，平均1年代收850萬筆，要支出3414萬元，這筆費用可是用納稅人的錢來支付。

至於行動支付除免去停車單不見的情況外，可以立刻繳交停車費，交通局表示，現階段業者因為競爭的關係，不收取任何手續費，除自主開單外，一般停車格的停車費也同樣能以「歐付寶」行動支付，相當方便。

車主自律多據實以報

府前停車場雖然1小時30元但一位難求，鄰近西門停車場雖有接駁車，不過大多數民眾仍覺得不習慣，而市府園區停車費率1小時40元，這5格自主開單車位還有「前5筆停車費半價」優惠，雖讓不少人懷疑是否詐騙，但交通局表示，只要妥善利用，還是能省下一筆停車費。

(中國時報)

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