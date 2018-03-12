茄苳樹王園區動土 香火不絕

2018年03月12日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市府為搶救千年茄苳樹王，推動協調建商換地、拆除婦幼活動中心及規畫茄苳樹王文化生態園區「三部曲」；文化生態園區工程總經費約1688萬元，於11日舉行開工典禮。市長林佳龍說，搶救千年茄苳樹王、規畫文化生態園區，將危機轉變為美麗的故事，讓世界看見台中人的價值。

千年茄苳樹王位西區茄苳公園，樹高20公尺、樹冠面積達1500平方公尺，為台灣平地最老、最大茄苳樹，被譽為「台中之寶」，樹旁茄苳王公廟是地方信仰中心。中市一家建商在102年規畫在茄苳公園旁土地，興建地上28層、地下4層大樓，恐危及茄苳樹王生長，各界發起搶救活動。

台中之寶 各界搶救

林佳龍說，茄苳樹王面臨生存危機！市府發動「搶救茄苳樹王三部曲」，經協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心，並規畫茄苳樹王文化生態園區；讓老樹得以自然生長，並成為市民遊憩好去處。每年中秋節茄苳王公「契子」仍都能回到廟前祝壽，他自己也是「契子」。

永續生態 還地於樹

經拆除婦幼活動中心及前期改善棲地後，茄苳樹第二代木及第三代木都成長得更茂密。林佳龍表示，經多方努力搶救成果，見證台中人的生態永續理念，為保有生態環境不惜將高地價地段「還地於樹」，並將千年老樹棲地定位為文化生態園區，為台中市做對的事。

建設局長黃玉霖表示，文化生態園區將規畫為公園兼兒童遊戲場用地，先進行周邊環境改善工程，再進行周邊棲地改善，讓茄苳樹王得到最好的保護。

(中國時報)