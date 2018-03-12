吸千萬人潮 台灣燈會落幕

2018年03月12日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為期24天，締造10項首創紀錄的2018台灣燈會11日晚間落幕畫下句點，閉幕典禮上，縣府團隊在台上大跳抖肩舞，更獻唱「愛嘉一萬年」，張花冠除感謝縣府同仁、志工和參與藝術家的多日辛勞，強調「我們創造了嘉義縣的驕傲，也創造了台灣人的共同記憶」，讓世界聚焦在嘉義，「我真的做到了！」

經濟效益逾百億元

2月16日登場的2018台灣燈會，昨晚在交通部觀光局見證下，屏東縣長潘孟安從張花冠手上接過台灣燈會燈籠，象徵接棒舉辦明年燈會，並進行最後一次點燈倒數後，正式宣告今年燈會圓滿落幕，大家相約明年見，而今年燈會不僅創造千萬人的賞燈遊客量，也寫下10大創新紀錄，外國遊客更較前一年成長18％，占總人數15％左右，預估創造經濟效益逾百億元。

明年移師屏東登場

張花冠致詞指出，拿到燈會主辦權那一天，她就告訴縣府團隊，「開心一天就好」，強調這一年來，縣府團隊的辛苦與成就，「我點滴在心頭」，更強調她和縣府團隊、各界以燈會為支點，讓世界聚焦在嘉義縣，「閉幕典禮就是我們共同的成果」。

屏東縣則喊出「準備好了」，潘孟安說，明年台灣燈會主燈區將設在屏東東港大鵬灣，尤其，台灣燈會明年邁入第30周年，但西半部縣市裡，屏東是唯一沒有辦過台灣燈會的縣市，對屏東來說，接辦30周年台灣燈會不只是挑戰，更是榮耀，接下來的一年，屏東縣政府將傾全縣之力，本著台灣燈會創造台灣價值的精神，全力以赴，辦好一場讓世界看見台灣的重要盛典。

(中國時報)