公園砍臭樹 護樹團體喊公投

2018年03月12日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高師大旁37號公園大樹成蔭，是老人散步、孩童嬉戲的好場所，但高市工務局認為公園裡部分樹種不受歡迎，17日進行公園改建，原擬移除94棵大樹，經護樹團體抗議，仍要移除43棵，護樹團體大為光火，發起連署護樹公投，盼喚起市府重視。

汰除樹種 期改善髒亂

工務局養工處表示，凱旋里、同慶里的37號公園，因周邊民眾不滿果實會刺傷人、掌葉蘋婆果實有惡臭等，要求市府加速改建工程，汰除不好樹種，才能改善公園髒亂問題。

養工處強調，公園綠地仍須以市民休憩、安全為前提檢討樹種配置，都會區人口集中、使用密度高，希望在生態保育與居民需求上取得平衡。

高雄愛樹人團長莊傑任說，原本樹蔭茂密的公園在「毀大樹種草皮」的改建工程後，居民受不了烈日，原本人潮熱絡的公園死寂一片，運動晨操團也因太熱紛紛瓦解。

挨批黑箱 遭連署反對

其中，37號公園改建規畫竟黑箱作業，上萬人的社區，由不到40人祕密會議就決定毀樹工程，連公園旁250戶的文化師苑大樓管委會，在工程發包前都不知道公園要改建毀樹。

他指出，大樓管委會得知訊息後，發起居民連署，文化師苑大樓就超過150人簽署反對，加上苓雅區周邊共超過2500人簽署；希望樹木以原地保留為原則，並強烈要求市府，移除任何樹種都需要社區公投同意，呼籲全面停止景觀改建的毀樹行為，建立直接民主機制。

養工處則說，移除的樹木共43棵，主要是危害公共安全的黑板樹，還有花期會散發腐臭味的掌葉蘋婆，易孳生蚊蠅影響公共衛生，計畫新植樟樹、黃連木等，提供舒服、安全的樹蔭。

(中國時報)