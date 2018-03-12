4.6萬件噪音檢舉 僅罰14次

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中國時報
／台北報導

台北市噪音問題嚴重，市議員周柏雅發現，近3年市警局受理民眾報案妨礙生活安寧噪音案件暴增1萬件，去年多達4.6萬件，但全年竟只開罰14件，還有夜店被通報超過20次，市警局僅勸導未開罰，讓居民怨氣難平。他痛批市府無視社區安寧、草草了結，宜居城市變成「移居」城市。

周柏雅指出，台北市長柯文哲上任後，噪音問題愈來愈嚴重，2015年市警局接獲民眾報案檢舉量為3.5萬件，2016年增加到4.4萬件，去年更達到4.6萬件，數量年年飆升，市府卻睜眼閉耳無視居民困擾。

他發現，市警局2015年僅開罰10件、裁罰金額2.7萬元，2016年罰15件3.3萬，去年也只罰14件2.7萬元，裁罰件數占全年檢舉件數0.03％，顯示罰責是看得到、罰不到，居民無奈至極。

周柏雅還說，大安區光復南路某間夜店酒吧，近4年遭報案妨害安寧共22次，甚至有酒客將酒瓶砸向住戶陽台，但警方只派員「勸導」，一次也沒開罰，甚至要求民眾自己蒐證才能成案。

對此，市警局表示，民眾檢舉噪音依場所有不同權屬單位負責，夜店和酒吧等營業場所，需先由環保局確認狀況，市警局無法直接開罰。另外，依法檢舉人必須具名做筆錄，還要有鄰近住戶2戶以上作證，才能構成裁罰要件，檢舉民眾報案後通常會嫌麻煩，或顧及鄰居情面不願具名指認，警方只能勸導處理。

(中國時報)

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