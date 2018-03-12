中正大學 灑下繽紛黃金雨

2018年03月12日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

中正大學校園內的黃花風鈴木綻放，不少學生撿拾黃花擺出告白圖案，浪漫度破表。（呂妍庭翻攝）

黃花風鈴木盛開季節，全台各地都因這股黃色浪潮掀起賞花風氣，嘉義縣市包括中埔、嘉市八掌溪、太保溪南堤岸等地都成熱門賞花景點，就連中正大學也因校園內的黃花風鈴木綻放，學生撿拾黃花擺出告白圖案，金黃雨樹下促成多組校對、班對，浪漫度破表。

正值黃花風鈴木大爆發，包括嘉義市八掌溪畔、中埔鄉仁義路、太保溪南堤防防汛道路等地皆因壯觀又燦爛的黃花風鈴木而爆紅，《漫步在阿里山》粉絲專頁也分享竹崎親水公園、竹崎連外道路嘉166縣道和嘉義市牛稠溪防汛道路等新興景點，指這些景點風花況各有不同特色，但站在攝影觀點，竹崎親水公園搭配特色地景最有賣點。

至於中正大學知名的圖文小徑，每到3月黃花風鈴木盛開，引人入勝，校方表示，校園內的黃花風鈴木從創校之初就種植，至今20多年，幾乎年年綻放，只要吹起陣陣微風，落花紛飛，彷彿下起黃金雨，浪漫景色不只在校生趨之若騖，不少校友還會寄信或來電詢問花開了沒？想趁著黃花盛開時，帶家人回母校賞花，重溫當年浪漫。

除了校友對母校的黃金風鈴木念念不忘，這幾天在校生也為黃花瘋狂，校方透露，不少學生就地取材拍起花前美照或畢業照，外地遊客也聞訊而來，欣賞稍縱即逝的季節美景，更傳出有人靠金黃花朵拼出愛意，在黃金雨樹下告白成功。

(中國時報)