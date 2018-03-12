竹縣綠營動起來 國民黨靜悄悄

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中國時報
／竹縣報導

2018年底即將大選，新竹縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長全面改選，國民黨、民進黨縣長人選均尚未明朗，不過民進黨在議員、鄉鎮長、村里民代表先完成公職選舉參選登記，預計4月中旬提名，但國民黨作業期程仍未出爐，也讓部分黨員憂心忡忡。

在縣長部分，國民黨目前有立委林為洲、副縣長楊文科、議會副議長兼國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表態，民進黨則有傳聞已久的行政院發言人徐國勇、民進黨發言人兼客家部主任鄭朝方，形成多方角逐的場面。

議員選舉相形混亂，竹北市應選11席，已傳出有20多人有意參選，除了國民黨、民進黨多人表態，不僅前任或現任市民代表轉戰，還有民國黨、時代力量等黨派將推派具有政治影響力、社運、律師背景、補教界等素人參與，新埔鎮僅有2席議員席次，亦傳出有7人有意角逐。

民進黨新竹縣黨部日前已辦理2018年公職參選登記，預計4月中旬開始第1波提名，並會盡速確認縣長人選後，協商或徵召竹北市長、竹東鎮長人選。

國民黨部分，黨主席吳敦義上月3日至新竹參與活動，提及縣長人選「須公平、公正、公開，將由新竹縣黨部進行初步準備工作，後續會採全民調初選方式進行，提出最合適人選」，但至今仍未有動作，讓不少基層感到焦慮。

新竹縣年底將有新豐鄉、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、竹東鎮、峨眉鄉、尖石鄉等7鄉鎮長面臨屆滿、重提人選狀況，也有藍營人士憂心，若因提名作業緩慢，在其他政黨已積極備戰狀況下，恐影響鄉鎮市長、議員席次，憂心國民黨是否能在新竹縣繼續保持優勢。

(中國時報)

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