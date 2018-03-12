義工重建家園 全家暖心入厝

東勢鄉黃姓民眾住家去年底因一場大火燒毀，造成長女死亡、次女與么兒嚴重燒燙傷，事後各界紛紛伸出援手，台灣心義工團更幫助黃家重建家園，11日完工入厝，希望2名燒燙傷孩子有個舒適住家，安心復健。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

東勢鄉黃姓民眾住家去年底因一場大火燒毀，造成長女死亡、次女與么兒嚴重燒燙傷，事後各界紛紛伸出援手，台灣心義工團更幫助黃家重建家園，11日完工入厝，希望2名燒燙傷孩子有個舒適住家，安心復健。

去年12月8日一場大火，釀成黃姓民眾13歲長女死亡、12歲次女與9歲么兒嚴重燒燙傷，原本居住的貨櫃屋也付之一炬，雲林縣政府除了指派社會處協助，也提供緊急危難慰助金20萬元，並由社會處持續追蹤關懷。

為協助黃家重建家園，縣府與各界共同募款，由台灣心義工團協助興建住家，去年12月會勘後招募志工，本月5日動工，11日由副縣長丁彥哲、祕書長黃玉霜、社會處長徐忠徹、教育處長梁恩嘉等人共同主持入厝儀式。

黃姓民眾目前在台中租屋照顧復健中的黃小弟與住院治療中的黃小妹，11日特別帶著黃小弟到場感謝眾人，學校老師也帶著同學的祝福卡片前來加油打氣，堅強的黃小弟向大家說「我會加油的」。

丁彥哲感謝來自各縣市上百名義工投入，迅速協助黃家重建家園，期間，縣議員張健福提供義工團膳食住宿，先光企業負責人謝書賢提供建材、雲林縣聚德功德會理事長章錦樑供應混凝土，眾志成城一同送愛。

台灣心義工團理事長尤瑞豐表示，考量黃姓姊弟燒燙傷後居住環境不宜悶熱，特別在姊弟房間各裝設1台冷氣，並安裝漏電斷路器、濃煙偵測器，確保憾事不再發生。

(中國時報)

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