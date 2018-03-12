蘭嶼人跨海 為神父洗墓碑

2018年03月12日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

蘭嶼達悟族人傳統上恐懼鬼魂及惡靈，因此沒有掃墓、上墳的習俗，11日有一群蘭嶼鄉親突破禁忌，跨海到成功鎮小馬墓園，為長眠於斯的紀守常等8位瑞士籍白冷會神父清洗墓碑，對有「蘭嶼之父」之稱的紀守常，表達敬意。

被達悟族人奉為「蘭嶼之父」的神父紀守常過世已48年，與7位瑞士白冷會神父長眠於台東縣東河鄉小馬天主堂墓園；11日上午，包括紀守常紀念文教基金會執行長席萳．嘉斐弄，及謝美惠、謝翠英等婦女帶著孫子共9人，到墓園為紀守常及神父清洗墓塚及十字架。

席萳．嘉斐弄說，達悟族人傳統觀念很忌諱進入墓區，也沒有漢人的掃墓習俗，但紀神父在族人眼中是神，所以他們願意打破禁忌；由於17日將有蘭嶼旅台青年要前往上香，並為碑銘重新上漆，因此提前到墓園清洗，而明年是紀神父百歲冥誕，也將與台灣史前文化博物館合辦紀念展。

另外，婦人謝美惠是是紀神父從鹿野鄉和平部落帶到蘭嶼給宣教士謝帆海領養，也被紀神父視為女兒般疼愛，她特別帶著漢族媳婦還有孫子們來洗墓碑，她說：「沒有紀神父，就沒有我們」。

紀守常神父於1954年到1970年在蘭嶼宣教16年，1970年在台南車禍過世，享年51歲。他在島上不只傳教，也融入達悟文化，更注重人才培育，當今達悟族菁英大都曾被他送往台灣求學。

(中國時報)