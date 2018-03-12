花蓮舊遠百危樓 3月19日拆光

2018年03月12日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震最後一棟危樓「舊遠百大樓」日前展開拆除作業，縣府在樓頂進駐2部大鋼牙加緊趕工，預計在19日全部拆卸完畢，全力趕在4月前恢復街道市容，迎接清明連假遊客。此外，政府鼓勵自由行「3355」旅宿活動已破千人申請。

舊遠百危樓拆除工程對明義街、上海街道進行封路管制，11日起以大鋼牙、破碎機逐層展開大面積拆除作業及廢棄物清運，為避免拆除期間碎片掉落造成人車危險，擴大管制市區中華路從自由街口往南到圓環路段，預計2周的拆除作業將在19日完成。

縣府建設處指出，舊遠百大樓震災後被列為紅色危樓，由縣府先代為拆除，估計拆除經費約3000萬元，由於拆除舊遠百可比照台南震災補助，以總樓地板面積1萬4000多平方公尺計算，每平方公尺補助2000元，縣府約可獲中央2800多萬元拆除費。

為挽回災後花蓮低迷人潮，花蓮縣長傅崐萁昨與縣內200家觀光業者向企業招手，24日起將由台積電董娘張淑芬首發帶領1200名員工與眷屬到花蓮旅遊，接續台塑集團、台灣工業總會上千家企業，將接力以行動支持振興花蓮觀光。

另外，中央補助花蓮震後地方振興觀光計畫，鼓勵自由行「3355」旅宿活動，祭出符合條件者每人可補助住宿費500元，6日政策上路後已有200餘件申請，花蓮縣民宿協會、旅館商業同業公會等承辦單位預估3月底至清明連假間，500萬額度就會提前用完。

(中國時報)