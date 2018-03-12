花蓮舊遠百危樓 3月19日拆光

花蓮大地震後，連日趕拆舊遠百大樓，預計19日完成拆除作業。（許家寧攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震最後一棟危樓「舊遠百大樓」日前展開拆除作業，縣府在樓頂進駐2部大鋼牙加緊趕工，預計在19日全部拆卸完畢，全力趕在4月前恢復街道市容，迎接清明連假遊客。此外，政府鼓勵自由行「3355」旅宿活動已破千人申請。

舊遠百危樓拆除工程對明義街、上海街道進行封路管制，11日起以大鋼牙、破碎機逐層展開大面積拆除作業及廢棄物清運，為避免拆除期間碎片掉落造成人車危險，擴大管制市區中華路從自由街口往南到圓環路段，預計2周的拆除作業將在19日完成。

縣府建設處指出，舊遠百大樓震災後被列為紅色危樓，由縣府先代為拆除，估計拆除經費約3000萬元，由於拆除舊遠百可比照台南震災補助，以總樓地板面積1萬4000多平方公尺計算，每平方公尺補助2000元，縣府約可獲中央2800多萬元拆除費。

為挽回災後花蓮低迷人潮，花蓮縣長傅崐萁昨與縣內200家觀光業者向企業招手，24日起將由台積電董娘張淑芬首發帶領1200名員工與眷屬到花蓮旅遊，接續台塑集團、台灣工業總會上千家企業，將接力以行動支持振興花蓮觀光。

另外，中央補助花蓮震後地方振興觀光計畫，鼓勵自由行「3355」旅宿活動，祭出符合條件者每人可補助住宿費500元，6日政策上路後已有200餘件申請，花蓮縣民宿協會、旅館商業同業公會等承辦單位預估3月底至清明連假間，500萬額度就會提前用完。

(中國時報)

義工重建家園 全家暖心入厝 小抄刻墊板 警大考試爆作弊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。