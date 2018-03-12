拉花東一把 中市赴港拚觀光

2018年03月12日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

交通部為振興花蓮觀光擬投入2.17億元！台中市政府觀旅局長陳盛山及40家台中觀光業者赴香港推廣「台中特色休閒主題旅遊」；為協助振興花蓮觀光，特與華航、華信航空合作推廣「體驗主題旅遊」，將香港飛台中國際線整合飛往花蓮、澎湖等航線，採一程多站優惠聯票行銷。

觀旅局首次將休閒農業、茶、咖啡、糕餅、潛水特色旅宿、按摩SPA等主題特色體驗搬至香港，邀請近60家香港知名旅社及航空公司、媒體到場體驗；現場還簡報2018台中世界花博展場及票務資訊，獲港澳旅遊業熱烈回響。

陳盛山說，此行讓香港旅遊業感受台中觀光業服務品質，爭取盼華信、香港旅遊業支持「中進南出」與「南進中出」國際旅遊模式！交通部為振興花蓮觀光產業專區因地震影響，特推出「3355旅宿」活動，鼓勵民眾前往花蓮觀光旅遊。

華航香港分公司總經理鍾婉君說，配合「海灣旅遊年」政策，增進台中與中台灣旅遊商機，華信新進ATR機隊將加速推動澎湖、台中、花東航線聯票，首波預計於今年4月份安排港澳旅行社踩線。

交通部駐香港辦事處主任周欣毅指出，台中市觀光景點逐漸成為亞洲重要旅遊目的地，2018台中花博有半年展期；希望港澳旅遊業者與台中觀光業者擴大合作創造多贏局面，並協助振興花蓮觀光產業。

(中國時報)