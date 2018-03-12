麥寮中興村 活動中心動土

2018年03月12日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

麥寮鄉中興村因行政區包含台塑六輕，成為全台產值最高的村落，卻長期缺乏活動中心，村民怨聲四起，11日麥寮鄉公所舉辦中興村活動中心動土典禮，將結合當地王船繞境活動，打造中興村成為亮點聚落。

麥寮鄉中興村集會所活動中心興建工程11日動土，由縣政府祕書長黃玉霜、麥寮鄉長許忠富、立委張麗善、副議長蘇俊豪、縣議員黃淑玲、張健福、林深等人上香祝禱，祈求開工平安順利。

中興村因包含六輕填海造陸的廠區，行政區域近3000公頃，與山區的古坑鄉草嶺村相當，是雲林縣最大村落之一，六輕年產值約2兆元，所以，這裡也是全台產值最高的村落。

縣府祕書長黃玉霜表示，中興村人口有1753人，卻缺乏一處活動中心，在地方殷切期盼下，11日舉行動土典禮，用地鄰近地方信仰中心鎮安宮，未來可提供村民舒適完善的集會活動場域。

麥寮鄉長許忠富說，活動中心除可集會座談、舉辦活動，還將結合當地每5年舉辦1次的迎王祭典王船繞境活動，結合在地宗教文化特色，打造中興村成為麥寮鄉的亮點聚落。

鄉公所指出，六輕設廠麥寮鄉，創造許多就業機會，加上公所辦理免費營養午餐、全民健保等社會福利，以及六輕的回饋金，鄉內人口年年增加，2004年底人口數為3萬2613，目前已接近5萬，為了提升生活機能，特別編列500萬元興建中興村活動中心。

(中國時報)