淡水、九份、平溪 韓劇取景熱點

2018年03月12日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

繼韓國天王Rain來新北市平溪拍攝節目後，超夯女團EXID成員哈妮也在10日來到淡水、八里錄製節目，吸引粉絲追逐，新北市文化局表示，新北市成立協拍中心後，每年協祝影視業者數量逐攀升，去年有57件國外影視協拍案，盼透過影視媒體讓新北躍上國際舞台。

文化局表示，從《我的少女時代》、《不能說的秘密》、《那些年我們一起追的女孩》到《逆光飛翔》，這些在韓國票房十分賣座的電影，都曾到新北市境內取景，不僅提升國際能見度，也間接帶動韓國來台觀光人潮。

文化局指出，近來也吸引不少知名韓國節目來到新北拍攝，繼去年《團結才能火》節目嘉賓Rain來訪，哈妮也以《窮遊豪華團》嘉賓來到新北，另外韓星二代為班底的《逃離巢穴》也都選在新北拍攝。

劇組一行人10日到淡水老街拍攝，新北協拍中心特地送上韓文版的淡水文化地圖，哈妮一邊看著地圖一邊逛老街欣賞河岸風光，哈妮也與大批遊客們一起排隊搭乘渡船到八里左岸騎腳踏車。

文化局長林寬裕表示，國外影視協拍案，以日、韓劇組居多，境內熱門景點包括淡水老街、九份山城、十分老街及十分瀑布等，節目劇組則最愛拍攝黃金博物館淘金體驗及平溪放天燈活動，歡迎國際劇組到新北市取景，新北市協拍中心將提供場景諮詢、場地申請及拍攝支援等服務。

(中國時報)