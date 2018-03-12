藝術品搬進飯店房間 有藝思

台南藝術博覽會選定飯店當展間，將藝術家作品陳列51個房間，邀民眾、買家走進房間親近藝術。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

打破只能前進美術館、藝廊欣賞藝術的遙不可及觀感，連續6年舉辦的台南藝術博覽會，把180位國內外藝術家作品搬進飯店房間，邀民眾、買家「逛房間」，在廁所、床頭遇見藝術品，感受生活處處是藝術的滋味，今年更首度跨界與台灣國際遊艇展合作，於展場設立當代藝術特展區，開拓藝術更多可能性。

台南藝術博覽會將於16日至18日在大億麗緻酒店登場，於51間房間展出近180位國內外藝術家之作，今年也首次有大陸、菲律賓等國外畫廊參與，突破歷年國外參展規模，且作品類型多元，包括雕塑、繪畫、裝置藝術等。

主辦的中華民國畫廊協會表示，台南藝術收藏市場蓬勃，過去每年約締造7000萬營業額，儘管今年市場趨於保守，但主辦單位預估，將可吸引8500人參觀，維持7000萬業績。

值得一提的是，今年藝博會觸角延伸到高雄展覽館台灣國際遊艇展，規畫當代藝術特展區，並以偉大的航行-當代藝術新境為題，共有14間國內畫廊展出33件作品。

為增強與在地連結，台南藝博持續與台南市政府推廣「台南新藝獎」，提供新藝獎得主進入市場平台的機會，提升藝術家的能見度與知名度。2018新藝獎得主中的3位藝術家，包括林書瑜、謝佑承以及吳家昀，也將以主題個展，完整呈現藝術創作面貌。

(中國時報)

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