柯P新竹站台 大談養貓還債

2018年03月12日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

已表態角逐下屆新竹縣長選舉的民國黨主席徐欣瑩，11日邀請台北市長柯文哲至竹縣，進行「城市新力量。台北能，新竹也能」對談，現場約有1400人參加，雙方就政治、財政、水、醫療等問題展開討論與互動，柯文哲說，支持政治素人，因「政治沒有那麼難，該做的做，不該做的不要做」、「我們要一個正常的國家」。

此場對談主持人為台北市議員徐世勳，是徐欣瑩的弟弟，他指出柯與徐都是新竹人、高學歷、理工背景，且無政治包袱、跳脫藍綠等，柯文哲指出，台灣不應「只有藍綠沒有黑白、只有統獨沒有是非」，徐也認為，政治應跳脫藍綠框架，以多數民眾利益為優先考量。

事前此場對談被視為柯文哲輔選首站，不過柯先前受訪指出，「活在世上還是有好朋友」，徐欣瑩在對談中也談到2人相識經過，因徐母在台大醫院就醫時，柯為醫師之一，徐欣瑩在敘述過程一度哽咽，她也感嘆新竹醫療資源落後，因此她在擔任立委期間，積極爭取生醫園區醫學中心動土，整合新竹地區醫療資源。

徐欣瑩指出，新竹縣面臨「巧婦難為無米之炊」的窘境，也想請教柯文哲如何在3年內還債400多億。柯文哲則以台北市自來水廠出水為例，過去出水量大概有25％漏掉，如今降到16％，上任3年還債420億，4年估計可達520億。柯文哲說，控管財政好比「在倉庫裡面放一隻貓，老鼠都不敢動，年底就有很多糧食了。」

(中國時報)