警局長霸氣認定孝警因公死亡

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中國時報
／台南報導

台南市警6分局鯤鯓派出所警員張展坤4日因病請假3天，但他隔日就返所工作，當晚病倒寢室，送醫治療，7日宣告不治身亡，警局人事室認定病假期間死亡屬「在職病故」，遭台南市警察局長黃宗仁霸氣打槍認定屬「因公死亡」，此舉感動新北市長參選人周錫瑋，11日發文「這次，讓我們一起違法吧！」

公務人員死亡認定差別關鍵在撫卹金多寡，撫卹金最高為「因公殉職」，因涉及冒險犯難，最多可達2000萬，其次為「因公死亡」，撫卹金約1400萬，若認定「在職病故」，只能領取依年資與薪俸計算的一次性或年撫卹金。

48歲張展坤是因家境不好報考警察，一人扛起養家責任，照顧年邁、病魔纏身雙親，從警29年來操勞成疾，身體也出狀況。

張展坤今年初檢查出腎功能異常，需要洗腎，同事擔心他無法負荷警察勞累工作，原勸他退休，他仍堅持熬到55歲領月退俸為止。張員4日因身體不適，請病假3天，但擔心工作作不完，5日便返所工作，當晚被同事發現病倒寢室，7日宣告不治。

台南市警察局人事室起初認定張員在請假期間病逝，屬「在職病故」，文件傳到黃宗仁手中，他堅持張展坤返回工作崗位工作，就是「因公死亡」，從寬認定，強調「自己才不管銓敘部要怎麼說」。黃宗仁霸氣體恤部屬作風，感動前新北市長周錫瑋，11日發文表示，法令不合時宜，就應改變作法，並力挺「這一次，讓我們一起違法吧！」

黃宗仁11日率台南市警局警官到張展坤靈堂前上香，各警分局同事也發動募捐，捐款給張家父母，也有許多社會善心人士聯絡警6分局，表明捐款。

(中國時報)

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