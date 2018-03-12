沉溺悲情，台灣豈有明天

2018年03月12日 04:10 中國時報 羅智強

鴻海子公司只花短短36天就完成大陸A股上市流程，創下陸股史上最神速紀錄。行政院長賴清德對此回應，「企業界對台灣的心都會有」，「只要台灣經濟可以發展，根穩了，自然而然可以吸引到他們。」引來網路狂批，幹話院長的幹話再添一筆。對於大陸以各種惠台措施吸引台灣的企業、人才、資金，政府除了喊話，沒有政策。長此以往，企業、人民就算「有心」留在台灣，有的也只剩「灰心」。

又不久前，有一條有關中國鐵路施工現場的視頻廣泛流傳，視頻中，正在改建的龍岩站有約1500名鐵道工人正在現場作業，9小時內便將車站改造工程順利完成，為「長三角」和「珠三角」的聯通打造了重要輔助通道。全球最大電動汽車公司特斯拉的CEO馬斯克都忍不住發推特稱讚中國基建之速度驚人。他說中國基建的速度比美國快100多倍。

就在這個大陸9小時改建「車站」的新聞在網路狂燒時，台灣也有一則「車站」新聞。在蔡英文總統臉書的推波下，一齣在八堵「車站」現場「模擬」228事件的影片，透過公廣資源，在公視、客家電視台、華視等電視台大量播送。在該影片中，由一群模擬民眾的黑衣演員，無預警衝進八堵車站，隨後「國軍」演員持著長槍也衝進車站，就當著正在等車、不知情的民眾面前，開槍濫殺先前衝進車站的「黑衣人」。一時車站血濺四方，恐怖驚悚。

接著，劇組再一個個訪問現場民眾，又找了一群年輕學子，辦座談討論「模擬劇」。其實，也不用訪問民眾和辦什麼座談會了，我看了影片後，心中只剩下一個感覺：「國民黨真可惡。」而這也是這部影片傾其全力要堆砌的情緒。

大家看出了問題在哪裡了嗎？

首先，國民黨在治理台灣的70年間，當然有令人「可恨」之處，對於228我也不反對還原歷史，當然，前提是這必須立諸真實。但台灣的歷史不是只有228，民進黨執政下的公廣電視可有用公家資源還原日據時期數十萬台灣人民被殺害的「史實」？又可不可以在人潮洶湧的福隆沙灘也來「模擬還原」保衛台灣不受赤禍的古寧頭大捷、823炮戰？又要不要一樣在八堵車站「模擬還原」蔣經國十大建設中的鐵路電氣化？還原國民黨執政時的新竹科學園區是怎樣地讓台灣到今天還有高科技產業這個「老本可吃」？還原蔣中正執政時，讓台灣經濟從戰後的破敗，成為亞洲四小龍之首？還原蔣中正讓台灣識字率從6%提升到75%，以致於後來佃農之子陳水扁可以當總統、礦工之子賴清德可以當院長？

不會的，民進黨不會想還原這些對國民黨感謝的心情，心心念念的就是想把台灣留在70年前的悲情。你也別以為民進黨在乎的是歷史，她真正在乎的只有一件事，只要把台灣倒退到70年前的悲情，永遠框陷在那樣的仇恨之中，民進黨就可以無盡地消費這樣的悲情，永遠執政。

只要民進黨能永生永世地消費這樣的悲情，那麼就自然會有更多的年輕人向蔣中正的靈柩潑漆；那麼，民進黨再怎麼清算國民黨也都是替天行道。同時，當民進黨成為這個「悲情」的「世襲繼承人」時，陳師孟囂張的恐嚇司法，也沒人敢質疑；在台大校長任命上無限期卡管，也不怕引起學潮（我向大家保證，如果是馬英九執政時，去干涉台大校長的遴選，台灣早就爆發全國性的大學大罷課，學生怒潮所及，連總統府都會被攻占）；台灣空氣再差、電力再不穩，民進黨也都不用擔心被人民以選票淘汰，難道你要選「萬惡的國民黨」嗎？

於是，你現在知道台灣的問題出在哪裡了吧！

當大陸以光速36天讓鴻海上市，以光速9小時改建車站，而台灣也以光速讓自己倒退停留在70年前的悲情，沉淪在永世的仇恨煉獄。甚至為了消費、定格在這樣的悲情，不惜連「司法公正」、「政黨政治」、「學術自由」的這些台灣唯一還勝過大陸的最核心價值，也縱容執政者毀去。

這樣的台灣，不需要被大陸超越，我們自己就足以毀滅自己。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)