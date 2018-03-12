川金會 晾日本到一旁

友善列印
中國時報

朝鮮半島的局勢像春天的天氣，瞬息萬變。自1月北韓領導人金正恩接招南韓總統文在寅的對朝懷柔政策以來，不僅兩韓關係發展神速，文在寅更扮演魯仲連，成功牽線美朝對話。誠然，金正恩仍未對美朝對話的「出場費」開價，但從過去金正日的價碼推估，應會趁機對川普獅子大開口，換回因美國強力經濟制裁所失去的利益。惟精於計算的川普能否買單，為美朝關係發展的變數。韓國自由民主研究所所長柳東烈直言，通過與北韓合作，南韓正在為金正恩的騙局做擔保。

金正恩在核武開發上雖態度軟化，但川普仍未提出避免重蹈覆轍之良方，以有效防堵金正恩藉對話爭取發展核武的時間。文在寅認為，2005年《9·19聯合聲明》為失敗模式，他提出以「核凍結」為入口，而「無核化」為出口的模糊方法論，試圖取代「停止核試驗→廢棄設施→廢棄核武器」的北韓去核三步驟。但文在寅的「模糊方法論」能否為川普所接受不無疑問，川普素來主張美朝對話應以北韓承諾去核為前提。

南韓《中央日報》評論指出，若北韓在參加對話後，依然重申朝鮮半島無核化須以廢除美韓同盟及撤走駐南韓美軍開始的一貫立場，而不同意進行完全、可驗證且無法逆轉的無核化，美朝對話反而將帶來負面效果。因此，對話能否達成以和平方式使北韓去核仍是未知數，但兩韓及美朝峰會若順利重開，對朝鮮半島緊張情勢的緩和仍深具意義。

川普願意接受金正恩重啟美朝「川金會」的倡議，透露出在平昌冬奧期間，兩韓的接觸及南韓特使團赴平壤與金正恩對話等情勢發展，美國應非局外人。文在寅在推進兩韓和解中，啟用熟悉美國外交的青瓦台國家安保室長鄭義溶擔綱，以維繫美韓互信，別具用心。

然而，自許為美國在東亞最主要盟邦的日本似乎狀況外，此令人想起2008年美國將北韓移出「支援恐怖主義國家」時，亦未充分考量日本希望北韓在「綁架日人事件」做出交待的立場。在朝核危機中，日本官房長官菅義偉堅稱，「美、日、南韓將合作，促使北韓改變政策，放棄核武及飛彈」；防衛相小野寺五典亦指出，「不管有沒有對話，須持續確實採取警戒監視的態勢」，渠等的發言難掩日本再次遭美國「越頂」的落寞。

日本不僅在朝核危機中遭美國冷落，安倍內閣對於川普將日本列名為《貿易擴張法》下的鋼鋁重稅實施對象國家更為失望，令人不禁懷疑「美日同盟」是否再陷「漂流」。倘若美朝對話使朝核危機和平落幕，今後，「安倍外交」如何調整「美日同盟」令人關注。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)

沉溺悲情，台灣豈有明天 李登輝的有色眼鏡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。