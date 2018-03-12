川金會 晾日本到一旁

2018年03月12日 04:10 中國時報 何思慎

朝鮮半島的局勢像春天的天氣，瞬息萬變。自1月北韓領導人金正恩接招南韓總統文在寅的對朝懷柔政策以來，不僅兩韓關係發展神速，文在寅更扮演魯仲連，成功牽線美朝對話。誠然，金正恩仍未對美朝對話的「出場費」開價，但從過去金正日的價碼推估，應會趁機對川普獅子大開口，換回因美國強力經濟制裁所失去的利益。惟精於計算的川普能否買單，為美朝關係發展的變數。韓國自由民主研究所所長柳東烈直言，通過與北韓合作，南韓正在為金正恩的騙局做擔保。

金正恩在核武開發上雖態度軟化，但川普仍未提出避免重蹈覆轍之良方，以有效防堵金正恩藉對話爭取發展核武的時間。文在寅認為，2005年《9·19聯合聲明》為失敗模式，他提出以「核凍結」為入口，而「無核化」為出口的模糊方法論，試圖取代「停止核試驗→廢棄設施→廢棄核武器」的北韓去核三步驟。但文在寅的「模糊方法論」能否為川普所接受不無疑問，川普素來主張美朝對話應以北韓承諾去核為前提。

南韓《中央日報》評論指出，若北韓在參加對話後，依然重申朝鮮半島無核化須以廢除美韓同盟及撤走駐南韓美軍開始的一貫立場，而不同意進行完全、可驗證且無法逆轉的無核化，美朝對話反而將帶來負面效果。因此，對話能否達成以和平方式使北韓去核仍是未知數，但兩韓及美朝峰會若順利重開，對朝鮮半島緊張情勢的緩和仍深具意義。

川普願意接受金正恩重啟美朝「川金會」的倡議，透露出在平昌冬奧期間，兩韓的接觸及南韓特使團赴平壤與金正恩對話等情勢發展，美國應非局外人。文在寅在推進兩韓和解中，啟用熟悉美國外交的青瓦台國家安保室長鄭義溶擔綱，以維繫美韓互信，別具用心。

然而，自許為美國在東亞最主要盟邦的日本似乎狀況外，此令人想起2008年美國將北韓移出「支援恐怖主義國家」時，亦未充分考量日本希望北韓在「綁架日人事件」做出交待的立場。在朝核危機中，日本官房長官菅義偉堅稱，「美、日、南韓將合作，促使北韓改變政策，放棄核武及飛彈」；防衛相小野寺五典亦指出，「不管有沒有對話，須持續確實採取警戒監視的態勢」，渠等的發言難掩日本再次遭美國「越頂」的落寞。

日本不僅在朝核危機中遭美國冷落，安倍內閣對於川普將日本列名為《貿易擴張法》下的鋼鋁重稅實施對象國家更為失望，令人不禁懷疑「美日同盟」是否再陷「漂流」。倘若美朝對話使朝核危機和平落幕，今後，「安倍外交」如何調整「美日同盟」令人關注。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)