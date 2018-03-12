2018年03月12日 04:10 中國時報 羅瑩雪

先前抗議的民眾油漆潑來潑去，前總統李登輝都默不吭聲，日前油漆潑到了日本交流協會門口，他就指責政府放任統獨對立是不負責任的。李前總統的生氣無人意外，但他指責當局縱容統獨對立，卻顯得怪怪的。

李登輝對日本的孺慕之情，由他自稱20歲以前是日本人，常推崇日本事物，和一再說「釣魚台是日本人的」就昭昭可見。他對打敗日本的中國深惡痛恨可想而知。早年他參加共產黨、國民黨，都是為了自己的生存發展順勢而為，骨子裡唯一的真愛始終是日本；執政時扶植主張台獨的民進黨，卸任後更組成台聯黨，展現極獨意圖。

李前總統放棄與大陸交往，採取12年鎖國政策，使台灣喪失許多經濟發展的先機；又大力吹噓日本殖民對台灣的恩德，使許多盲目追隨者把奉命蓋水庫的八田與一當成神人。

相較之下，捍衛台灣、建設台灣，且一路提拔讓他登上總統寶座的蔣家父子和國民黨，不只被拋到腦後，還被他有意無意地迂迴貶抑。蔣家父子讓台灣成為舉世罕見的均富社會，高居亞洲四小龍之首，這些李登輝隻字不提，好像這些他一路走來目睹、參與且成就他一生功業的歷史從未發生過。

因為李登輝的媚日，他更不惜挑動反中、反蔣、反國民黨情緒，激化族群割裂，造成統獨對立，辜負了蔣家和國民黨對他的厚愛，更對不起供他一生榮華富貴的台灣人民。

台灣的現狀確實是歷史上非常獨特的狀態，想改變現狀，是要朝台獨方向前進或是選擇與大陸統一，是極其嚴肅、必須冷靜思考的問題。無奈李登輝帶頭，就此議題只用情緒反應，從未引導理性的討論。只要是改善兩岸關係的人就被戴上「親中賣台」的帽子；唯有主張台獨者有言論自由，論述統一者馬上被辱罵封嘴。認為兩岸逐漸走向統一才是台灣人民最大福祉的統派人士，長期被無理地打壓，累積的憤怒當然會引發越來越激烈的衝突。

身為第一位省籍民選總統的李登輝，曾有長達12年的時間可消除族群隔閡，促進社會和諧，他卻捨棄此大好機會，反因「親日反中」使撕裂加深，對立加劇。如今不反省自責，反倒指責蔡政府，令人費解。

我試圖理解那些跟著喊殺喊打的李登輝追隨者，斯德哥爾摩症候群（人質情結）似乎無法解釋，因為這些人並未身受控制，有太多機會可看清楚事實，怎麼會相信被嚴重扭曲的歷史？怎會認為帶著大量黃金、國寶、人才來台的蔣公只是228罪人，對台灣沒有絲毫貢獻？怎會認定當總統後財產暴增的陳水扁是受政治迫害，並沒有貪汙？只能說，意識形態的有色眼鏡太厲害了，可以產生如同洗腦的效果！

（作者為前法務部長）

(中國時報)