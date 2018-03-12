文在寅能 小英為何不能

2018年03月12日 04:10 中國時報 張競

日前日艦在釣魚台海域強勢驅逐我漁船，引起國人憤慨，但政府立場軟弱，顯然投鼠忌器不願開罪東京。對比南韓，不僅促成兩韓高峰會，亦讓美國和北韓的「川金會」可能成真，文在寅政府的主動出擊，蔡政府從中學習到經驗了嗎？

蔡政府的國家安全整體戰略僵化，由於綠營執政團隊想滿足基本盤選民的需求，在政策上就堅持抗中到底，不得不牢牢守住「聯美、友日」，等於讓美、日獲得一張沒有上限額度的政治利益提款卡，台灣卻成為其予取予求的政治提款機。

台灣因政治信念迫使戰略思維僵化後，策略選項也就有諸多禁忌，所有政策運作喪失彈性空間，不論政府首長如何老練優秀，都將不敵上級的政治意志，端不出能夠務實解決問題之策略。

反觀文在寅堅持本身信念，開始與平壤務實接觸；在面對日本時，能夠不亢不卑地應對自如，在歷史問題上毫不讓步亦不妥協，從而建立本身在國民間之聲望，亦鞏固其推動和解政策的支持度。政治現實無比，當華盛頓發現政治風向有所變化時，亦就同時對北韓表達緩和立場，配合提供南韓後續的操作空間，避免與盟友攤牌決裂。

蔡政府不斷向美國和日本表態效忠，當美國認為台灣在政策上不會另開新局後，認定軟柿子入袋，對台就不會手軟。

日本考量2020東京奧運的舉辦，勢必要改善與北京的互動，既然蔡政府和北京不可能相互配合，日本自然就沒必要對台灣假以辭色，在釣魚台海域對我強勢作為不令人意外。

中美關係雖時好時壞，但基本盤不可能會隨著任何主政者本身的政治意志突變，因此仍會維持鬥而不破。儘管華府對台態度友善，但若要論起國家利益，仍會是公事公辦。不論蔡政府如何曲意奉承，川普總統的算盤都是「美國優先」。

比較蔡政府和文在寅政府的外交政策運作，以及兩方分別對待北京與平壤的策略運用彈性，所產生的重大效應落差，蔡政府應當反省本身的兩岸政策過於缺乏彈性，以致喪失運作空間的重大問題。如果無法在國際縱橫捭闔，高喊獨立自主只是個笑話。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)