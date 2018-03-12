文在寅能 小英為何不能

友善列印
中國時報
張競

日前日艦在釣魚台海域強勢驅逐我漁船，引起國人憤慨，但政府立場軟弱，顯然投鼠忌器不願開罪東京。對比南韓，不僅促成兩韓高峰會，亦讓美國和北韓的「川金會」可能成真，文在寅政府的主動出擊，蔡政府從中學習到經驗了嗎？

蔡政府的國家安全整體戰略僵化，由於綠營執政團隊想滿足基本盤選民的需求，在政策上就堅持抗中到底，不得不牢牢守住「聯美、友日」，等於讓美、日獲得一張沒有上限額度的政治利益提款卡，台灣卻成為其予取予求的政治提款機。

台灣因政治信念迫使戰略思維僵化後，策略選項也就有諸多禁忌，所有政策運作喪失彈性空間，不論政府首長如何老練優秀，都將不敵上級的政治意志，端不出能夠務實解決問題之策略。

反觀文在寅堅持本身信念，開始與平壤務實接觸；在面對日本時，能夠不亢不卑地應對自如，在歷史問題上毫不讓步亦不妥協，從而建立本身在國民間之聲望，亦鞏固其推動和解政策的支持度。政治現實無比，當華盛頓發現政治風向有所變化時，亦就同時對北韓表達緩和立場，配合提供南韓後續的操作空間，避免與盟友攤牌決裂。

蔡政府不斷向美國和日本表態效忠，當美國認為台灣在政策上不會另開新局後，認定軟柿子入袋，對台就不會手軟。

日本考量2020東京奧運的舉辦，勢必要改善與北京的互動，既然蔡政府和北京不可能相互配合，日本自然就沒必要對台灣假以辭色，在釣魚台海域對我強勢作為不令人意外。

中美關係雖時好時壞，但基本盤不可能會隨著任何主政者本身的政治意志突變，因此仍會維持鬥而不破。儘管華府對台態度友善，但若要論起國家利益，仍會是公事公辦。不論蔡政府如何曲意奉承，川普總統的算盤都是「美國優先」。

比較蔡政府和文在寅政府的外交政策運作，以及兩方分別對待北京與平壤的策略運用彈性，所產生的重大效應落差，蔡政府應當反省本身的兩岸政策過於缺乏彈性，以致喪失運作空間的重大問題。如果無法在國際縱橫捭闔，高喊獨立自主只是個笑話。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)

李登輝的有色眼鏡 褒揚令要超越顏色

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。