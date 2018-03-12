2018年03月12日 04:10 中國時報 王玉佩

總統頒發褒揚令因對象「顏色」不同而有不同標準？近日「詩壇祭酒」余光中辭世未獲總統頒給褒揚令引起熱議。國家文藝獎得主也是知名作家張曉風認為，余光中沒獲褒揚令，與管中閔至今還沒上任台大校長的理由一樣，都是「政治不正確」。

余光中一生在文學界的成就有目共睹，此外，長年在台灣師大、中山大學任教，並曾赴海外講學，作育英才無數，這樣的余光中，如果身後不能獲頒褒揚令，能獲頒的文壇人士大概就沒幾人了。然而，蔡英文上任未及兩年，頒給褒揚令的藝文、政商人士已超過20人，這些人對國家社會的貢獻是否超過余光中？應有客觀的標準可供比較。

根據統計，獲蔡英文褒揚的藝文界人士，包括有名伶顧正秋、廣播界耆宿崔小萍、資深漫畫家鄭問、《看見台灣》導演齊柏林、誠品書店創辦人吳清友、資深文學家李永平、鄭清文與畫家王攀元等8人；政商界人士則有前副總統李元簇、前立委劉文雄、王拓、林南生、親民黨前祕書長秦金生、前農委會副主委戴振耀、前僑委會副主委陳玉梅等十餘人。這些人當然不乏實至名歸者，但其中難道沒有是因顏色正確或政治考慮而獲頒的嗎？

依現行《褒揚條例》第4條規定，「明令褒揚或題頒匾額，除總統特頒者外，須經行政院之呈請。」亦即頒發褒揚令既可由行政院呈請總統頒發，亦可由總統主動為之，以此而言，若非是行政院未呈請總統褒揚余光中，即是總統府未同意褒揚，更未主動要褒揚余光中。

余光中過去在鄉土文學論戰，被認為「打壓台灣文學」，致而遭人戴上「官詩人」、「御用文人」的帽子，儘管鄉土文學論戰已煙消雲散很多年，但烙在余光中身上的印記似是永難褪去，尤其是他辭世前，大力反對蔡政府刪減高中國文課綱的文言文占比，更可能「得罪」當局。

如若不為當局所喜，余光中身後未獲頒褒揚令並不讓人意外，但就如本土作家陳芳明所言：「作家可以有意識形態和政治立場，但身為掌握權力的執政者，應有跨越意識形態的氣度和高度，給予余光中應有的肯定」。執政者若以「顏色」為褒揚令的頒發標準，這國家如何正常、如何團結？（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)