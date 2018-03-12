社論－莫讓笨台成自我實現的悲劇

2018年03月12日 04:10 中國時報 主筆室

世界銀行最新出版《2018國富變化－建立永續的未來》，針對全球各國的自然資本、金融資本、生產資本和人力資本等進行跨年比較，以深度探究經濟成長的原因。研究發現，對先進國家而言，人力資本是國家財富最重要的構成，所占分額高達70%，自然資本僅占3%；對貧窮國家而言，自然資本占國家財富比重達47%，其他各種資本則相形見絀。

研究結論告訴政治家一個簡單的事實，「人」是國家最重要的財富，若想成為先進國家，就必須大量投資人民，讓優質人力帶動其他資本，可產出更多財富。該報告以辛巴威為負面教材，該國因產業衰退、失業率升高，數百萬教育程度最高人口移民南非和其他地區，人力資本下降，造成國家財富急遽萎縮。其實，這樣的發現並不奇特，觀察1970～90年代經濟成長率冠全球的亞洲四小龍（南韓、台灣、香港和新加坡），在儒家文化影響下都極重視教育，培育了大量優質人力，適當的政策便能夠完全發揮效果，因而創造了「亞洲經濟奇蹟」。

然而，台灣近20年的「教育改革」，卻對台灣的人才優勢造成嚴重傷害。首先，是盲目地消滅技職教育，生產了大量不符產業需求的大學畢業生。其次，設立了太多大學院校，卻未能嚴謹要求品質，製造了大量不具生產力、不符合社會需求的大學畢業生。「學用落差」擴大，成為年輕人薪水不漲的主因之一，前途茫茫下，社會充滿怨懟氛圍；特別是大量設立研究所，製造過多的博士，到處都是找不到適當工作的「流浪博士」，造成社會資源的巨大浪費。

就在工作不如人意的環境下，大陸2月底提出「惠台31項措施」，對台商企業和台胞個人提供「國民待遇」。其中12項提供給台商企業，包括平等參與「一帶一路」、參與「政府採購」、參與「中國製造2025」等機會，其他則提供台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活和大陸同胞平等的待遇，包括參加各種專業人才考試和執業的權利。

最引人注目的應該是台灣的大學院校人才也可申請大陸的「千人計畫」或「萬人計畫」，以及國家自然科學基金、國家社會科學基金等各類基金專案；而且讓台灣教師赴陸任教時，能將先前的學術成果一併帶入，也要讓台灣民眾輕鬆使用「台胞證」註冊登錄，在大陸尋找工作機會。

台灣年輕人愈來愈難找到好工作，且薪資偏低，優良人才怨懟不已，這套方案幫助教育和產業人才「無縫接軌」到大陸工作，勢必造成「磁吸效應」，政府對此萬不可等閒視之，若不能適當因應，數年之後，教育、研發菁英、產業人才將紛紛前往彼岸尋找高待遇、升遷快的機會，青年也會到大陸就學、創業。菁英人才移往大陸，依據世界銀行的最新研究，失去人力資本就是失去國家財富，那麼台灣的未來不會黯淡無光嗎？這還不算「國安危機」嗎？政府不該嚴肅面對嗎？

不過「關門築牆」絕非正確思維，也不能企圖「管理」人才流動，人身自由受憲法保障，政府無權限制，限制也不會有效。正確的因應之道只有3個字「更開放」。首先，擴大兩岸貿易自由化，讓兩岸「自由貿易」取代企業「直接投資」，但對受衝擊的產業提供充裕之輔導及補助。其次，提高公立大學教授待遇中的「研究費」，維持教授總待遇和東亞名校間適當之差距，避免菁英流失。其三，解除教育管制，讓學費自由化，以市場競爭取代管制，調整目前偏低、學生不知珍惜的學費；並讓各校有足夠資源發展特色教學，加速國際化、優質化，以吸引優秀學生留鄉學習、發展。其四，加速大學院校國際化，引進更多境外優秀留學生，填補研究人才流失的空缺；持續解除人才引進之障礙，吸引國際人才居留。

北京惠台31條或有吸納台灣人才之意，卻無「笨台」的意圖，但政府如果不能適當因應，「笨台」就會成為自我實現的悲劇。

(中國時報)