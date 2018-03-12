用愛發電不靈了

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中國時報
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每年3月都要上演的反核大遊行，11日落幕，在核二重啟、空汙惡化的現實環境下，無知的文青式口號終究要屈服，反核人士「用愛發電」的口號也成為笑柄。

能源政策有其專業，沒有絕對的好壞與對錯，所有公共政策都應該是理性評估後的取捨。例如綠電再怎麼被吹噓，它就是不穩定，無法作為基載電力。如果廢除核電，除非台灣願意接受限電，否則火電非增加不可，而火電增加，不論是燒煤或天然氣，排放與汙染都會增加。

這些都是現實世界中，難以逾越的「硬道理」。

許多反核人士缺乏能源政策的專業，更完全無基本的科學常識，讓不少反核論述流於錯誤與謠言，類似「核電廠會發生核爆」這種離譜言論不斷出現。遺憾的是這種無知與錯誤卻深深影響台灣社會，甚至主導民進黨的能源政策。

蔡英文在競選前、當選後，曾多次公開保證台灣不缺電、承諾電價不漲，但1年多下來，全部跳票。

已10多年不缺電的台灣，甚至秋冬季都在供電紅燈邊緣，為了不使用核電，火電一直增加，空汙惡化的程度讓所有民眾都非常有感。

上周美國商會公布對會員的調查，很明顯看出外商完全無法相信蔡政府的能源政策，超過8成美商擔心台灣的缺電問題，有近6成美商說非核家園政策會影響到其在台投資。而對美商的質疑，行政院只輕描淡寫地回以「保證不缺電，美商可放心投資」。

蔡政府對電的「保證」已多次跳票，現在還能信嗎？

(中國時報)

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