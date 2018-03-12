越台獨越無能 台南人看透

2018年03月12日 04:10 中國時報 王尚智

民進黨台南市長參選民調結果發布當天，聽到自己超過4成的遙遙領先數字，立委黃偉哲瞪大眼睛當場「嚇到吃手手」！基於「出線即當選」的事實，台南實力雄厚的眾家競爭者起步均早，到最後流言抹黑狠招也無不出籠。家族地方實力深耕最久的陳亭妃，意外僅獲得2成支持，沒能勝出。

黃偉哲向來不被深綠政論節目所喜，反而大多只能在泛藍媒體上積極捍衛本土立場，政治態度被視為「淺綠」。對照於台獨色彩強烈的王定宇僅得5%、選前提出莫名其妙「廢除ㄅㄆㄇ」的葉宜津更是民調逼近於零蛋，成為網路傳頌不已的大笑話。

台南基層的綠營鄉親，到底在「想些什麼？」地方基層選舉原本皆由地緣派系利益為主導，黃偉哲無論聲勢與資源都不被看好，民調結果卻顯示早年立場反中的陳亭妃，幾乎只抓住「派系基本盤」而已；至於王定宇與葉宜津一向懂得媒體興趣於衝突，立法院裡提出各種「反中」言論搶占標題從未缺席。這一回等同將台獨分子「丟進垃圾桶」的民調數字，顯示台南綠營基層並不跟著政治操弄，心中自有一把「台灣情、兩岸尺」！

作為兩岸文化地理歷史關係最悠久的台南，「府城」對於兩岸理應有最具台灣民間代表性的定位與認知。整座台南市所有的著名觀光古蹟、巷弄間的民間廟寺祠堂，每一塊先人留下的簷廊磚瓦，訴說的都是明清以來「兩岸根連不斷、台灣自我打拚」的事實與驕傲。屬於台南人的驕傲，至今依然足以代表是「台灣人的驕傲」！台南人是島嶼上最早跳脫「時代悲苦」的族群，精神上更為富庶餘裕，商業發達，重視現實且務實，最知名的是體現在婚姻禮俗「門當戶對、嫁妝豐盛」，相當重視「裡、外」的均衡講究。而這套文化深層次的「講究」確實也瀰漫在這回民進黨台南市長的基層民調初選當中。

地方上經常可聽到對民進黨這幾位競爭者的「品頭論足」，論著看誰才有當地方父母官的一個「扮」、一種「氣」。多次聽到許多人指出黃偉哲的國字臉，勝過了王定宇的桃花眼；黃偉哲獨力參選的男性氣魄，也勝過了陳亭妃的依靠家族與女性角色。參選人的講話聲音、內容語氣、眼神正不正派、走路步伐端正與否，話題充斥在榕樹下與餐會間。

基層上討論最多的到頭來當然還是「兩岸這樣下去，台灣怎麼辦」？見識越廣且悲憫基層的「地方仕紳」，與那些自身富裕卻漠視別人死活的「深綠金主」並不相同。台南雖是徹底「地方本土」，長期以來仍有某種「藍綠平衡」的地方政治警覺；特別是台南從來沒有任何仇視中國大陸的歷史背景與現實需要。過去蘇煥智、賴清德也經常主動前往大陸、香港進行城市交流、招商，台南民間對於兩岸商機、商業投資、產業貿易頗為強勢主導，絕對不會看上一位「反中」市長。

蔡英文最初誤判形勢，犧牲「九二共識」造成兩岸閉鎖，兩年下來接連失敗的「補破網施政」與破紀錄的「超低支持率」，究竟在年底縣市長大選將以何種代價體現？台南綠營基層已經闡明人們厭惡於那些「愛作秀、瞎攪和」的傢伙了，而無論官員民代，「越台獨、越無能」幾乎是台南民眾的抉擇與準則！其實不該是黃偉哲被嚇到，未來真正「嚇到吃手手」且被「丟進垃圾桶」的，將是那些繼續反中、深綠、獨派的綠營政治人物。

(中國時報)