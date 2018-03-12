面對貿易戰 不能剉咧等

2018年03月12日 04:10 中國時報 劉大年

美國川普總統日前宣布為執行232條款，對商務部認定影響國家安全的進口鋼鐵產品及鋁製品將分別課徵25%及10%的關稅。此可說是川普推動公平貿易以來所採取最嚴厲且最具爭議性的措施。美國以無限上綱的國家安全為理由，引用塵封已久的《貿易法》，更不遵守世界貿易組織（WTO）規範，逕行宣布提高關稅，遠遠超過美國WTO承諾的水準，不但使全球引發貿易戰的風險大幅上升，也直接挑戰功能已不彰的WTO。

川普的大動作主要是因為削減貿易赤字的競選承諾不但沒兌現，美國貿易赤字不降反升。美國目前雖然經濟情況不錯，但並沒有反映在川普的支持率上；再加上美國11月初將舉行期中選舉，眾議院要全部改選，共和黨可能會失去眾議院多數優勢，會對川普的連任之路不利，所以才下此猛藥。

各國對此政策強烈不滿，歐盟已表示若是美國執意課徵關稅，歐盟也將在其他產品回課關稅以作為補償。此種以牙還牙的手段視同開啟全球貿易戰，未來若是擴大延伸，各國也紛紛樹立貿易壁壘，對於世界經濟會有很大的衝擊。

中國大陸對此措施也非常反感，未來有可能採取反制措施，但也呼籲美國不可一意孤行，雙方應加強諮商，共同檢討全球鋼鐵市場供需失調，以及中美貿易失衡結構上的原因。畢竟美國仍是中國最重要的出口市場，中國也不願擦槍走火。

未來美國還會公布中國違反智慧財產權（即3O1條款）的調查報告，匯率操縱國名單也快出爐，以及美國仍堅拒承認中國的市場經濟地位。中國未來如何因應美國排山倒海，甚至是直接針對性的貿易措施，究竟是和是戰，中國似乎目前也並未拿定主意。

台灣也深受美國貿易措施的直接影響，若未來美、中貿易戰開打，也會弱化台、美、中三角貿易的連結，對台灣更加不利。

台灣當然沒有向美國進行貿易報復的本錢，但也不能噤聲而概括承受，應積極與美國諮商。以此次美國提高鋼鐵產品及鋁製品關稅為例，台灣仍是美國鋼鐵產品第8大進口來源。而根據美國《貿易法》規定，受影響的國家可根據美國國內法規定，爭取全部或部分產品豁免關稅。目前已有一些國家準備與美國進行豁免諮商，台灣當然不能缺席。

政府也應協助受影響的產業，以鋼鐵產業為例，除了面臨提高關稅外，目前美國仍有11件對鋼鐵產品課徵反傾銷稅的案例。所以對於受到雙重稅負的鋼鐵產業，若美方有不合規範之處，政府一定要據理力爭。另外也應提供更多輔導措施，以面對未來貿易保護高的國際市場。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)