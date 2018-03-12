2018年03月12日 04:10 中國時報 蘇嘉祥

國際間由女性揭露自己遭性侵經歷的「我也是」（#MeToo）運動，近來也在亞洲持續發酵，繼南韓、香港之後，台版#MeToo也出現了。

最近高雄傳出體操教練在15年前涉嫌性侵國中時期的女選手，這位女選手看到美國體操名將揭發隊醫長期欺負奧運獎牌級選手後，終於讓隊醫受到無期徒刑監禁，於是激發了勇氣，在社群網站勇敢檢舉，高雄檢警介入調查後，梁姓教練被約談，暫以30萬元交保。

這件體壇醜聞還在調查中，由於發生時間在1996年到2006年之間，涉嫌被性侵的女運動員可能不止兩位，且受訓運動員包括大學生，教練已被教育局、體操協會中止訓練工作及教職，但是他對學生造成的生理及心理傷害卻是一輩子的。

體育運動教練在指導學生的過程中，無法避免碰觸到運動員肢體，教練不只要親自示範，還要再直接手按軀體教導運動員正確的動作。作為體育指導員，教練都受過各運動協會的「教練講習會」，上過「教練品行與道德課」，知道帶出冠軍選手、金牌運動員是他們的天職，也是人生最高目標，但不可有私人情愫，也不可侵犯別人的女兒、女友。

近40年來，台灣體壇也曾發生過多起運動教練涉嫌侵害女選手的不名譽事件，從女子籃球隊、柔道、高爾夫到網球界的教練都有，也發生過體育團隊領導人對女運動員的不檢點行為。

最近國際間各行各業有權有勢的人士，如好萊塢導演、南韓資深男演員及香港田徑教練等，性侵年輕貌美、聰明優秀女性的陳年舊事陸續被揭發。過去因陳情報案曠時廢日、效果不佳，很多案子無疾而終。但現在網路發達，群組功能無限，受到委曲的女性申訴管道暢通，加上最近受到美國#MeToo運動的激勵，許多女性願意出面譴責性侵犯和性騷擾行為，讓很多慣犯紛紛露出真面目，受到社會批判。

作為一位運動教練，除了有精深的體育學養、高級的競賽技巧外，帶好選手的「身、心、靈」絕對是最重要的事。如果只教會選手在競技賽事上拿到金牌，為自己帶來榮譽財富，卻毀了選手的心靈，不但得不到感激，還會被恨一輩子，最後自己也會身敗名裂。

希望這件體操界的性侵揭發案，能夠成為照亮台灣體育界陰暗角落的一根柴火，讓犯錯的人接受應有的懲處，未來不再有女性選手受害；更期盼，各行各業的女性都能免受性侵及性騷擾之苦。

（作者為國立體育大學兼任助理教授）

(中國時報)