2018年03月12日 04:10 中國時報 李家同

我們必須承認我們對自己工業的信心是不夠的，總認為我們的產品很難趕上外國同樣的產品。有些人認為，即使我們可以設計並製造非常優良的工業產品，也因為有所謂的品牌問題，使我們的產品不可能有什麼樣的銷路。

為什麼我們的信心不夠？最重要的仍是一個文化問題，我們國家沒有一個喜歡鼓勵別人的文化。舉例來說，台灣的數學在全世界是第4名，前面的3名是上海、新加坡和香港，它們都是城市，而台灣卻包含所有的地區。但是學生對數學的信心方面，我們是最後一名，也就是說，我們的學生紛紛認為自己的數學是很差的。美國正好相反，美國在先進國家中，學生的數學成就是最後一名，但是學生對數學的信心卻是第1名。

還有一個原因，那就是社會其實並不知道我們國家在工業上已經是相當不錯了。比方說，我們有一家農業公司，他們的產品是整廠輸出的，也就是說他們是要在別的國家建造一座工廠。全世界50幾個國家買了這家農業公司的產品，最貴的超過1億，可是我相信絕大多數的國民是不知道我們國家有這種公司的。我們也有公司生產出來的設備單價是3億台幣。我們也有公司可以測量一百兆分之一的電流，我相信一般學生會認為一億分之一已經是很小了，一兆分之一更加小，一百兆分之一是無法想像的，但是我們能夠製造這種設備。

為什麼大家不知道呢？這就又牽涉到我們國家人民對科技是不太有興趣的。我們的媒體最近喜歡報導中國大陸進步的情形，對自己國家工業界進步的情形沒有什麼興趣。這牽涉到政治問題，反對黨當然不會說好話，執政黨有的時候也不大願意說好話，因為他們過去是反對黨，不習慣於說好話。

我本人成天寫替台灣加油打氣的文章，每一篇文章都是在報導國家在科技上進步的情形。令我感到遺憾的是，政府官員好像根本不看這些替台灣加油打氣的文章，即使有人看了，也沒有任何的表示。我們可以大膽地說，政府沒有讓國人知道國家的進步。別人報導了，政府也不願意利用這種報導來使國人對自己的工業有信心。

我曾經和一位在矽谷工作多年的朋友一起到新竹附近的一個工業園區參觀，這個工業園區是私營的，面積相當大，內部的大樓相當講究而漂亮。這位朋友看了以後感到非常吃驚，他不知道台灣有這麼繁榮的工業園區。他又發現這個園區並不是注重生產的，絕大多數都是注重研發的公司。後來我又帶他到台中港附近的一個工業園區參觀，他說他完全不知道梧棲有這麼大的工業園區，而且有這麼多的工廠在裡面。

全國朝野上下都應該知道我們的工業在進步之中，但是我們需要的是互相勉勵。政府應該帶頭宣揚好的一面，媒體也絕對不能再報憂不報喜了。（作者為國立清華大學榮譽教授）

(中國時報)