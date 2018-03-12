林金丞前進紐約卡內基

2018年03月12日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北—比利時安特衛普越洋專訪 ／台北—比利時安特衛普越洋專訪

台灣青年木琴獨奏家林金丞將首度前進紐約卡內基音樂廳，四月在擁有300個座位的威爾演奏廳演出。林金丞表示，這次機會難得，「我希望表達這一個世紀少見的浪漫，不是只想要表達當代特色或是現代音樂，而是要展現馬林巴木琴的音色。」

21世紀少見的浪漫

林金丞說，音樂會由與他合作10年的比利時aulos經紀公司所主辦，「我是他們第一位經紀的音樂家，為了紀念這場友誼，也宣告將朝國際發展，他們與卡內基音樂廳合作。」整場音樂會也由比利時政府贊助。

林金丞1984年出生於台灣，個頭不高，但是身體靈活，肢體流暢，他從國中到高中都以小提琴作為主修，高二起跟著朱團資深團員黃堃儼上打擊樂，高三轉修擊樂，高中沒有畢業就赴澳洲念書。待了2年，又去了比利時念擊樂博士，曾獲英國伯明罕第4屆歐洲銅管與打擊樂器國際大賽木琴冠軍及最佳表演大獎，目前在比利時魯汶藝術大學音樂院打擊樂系兼任，並創作《巴黎聖母院》等多首木琴協奏曲，才華洋溢。

這次音樂會將會有林金丞的創作作品，包括用鋼琴伴奏的《第三號木琴協奏曲巴黎聖母院》以及早期跟父母親在台灣環島到玉山旅遊所寫下的《山中迴聲》，他也將挑戰改編以木琴演奏德布西的《月光》與蕭邦《夜曲第九號》。除此之外，林金丞也將演出富有爵士與古典融合的音樂《平行式》，展現爵士樂即興演出技巧。

多元文化背景成強項

「我是台灣人，曾經在澳洲留學，克羅埃西亞工作，又在比利時得獎教書，年輕時常常不知道自己是誰，沒有歸屬感也很惶恐。」林金丞說，後來念博士班，主要研究太極哲學與木琴的運用，「我突然發現，不管是從西方學來木琴的演奏技巧，或是東方的文化素養，這些都是我的一部分，多元的文化背景反而成為我的強項，我可以在當中拆解、融合，再作獨立發展，成為現在的我，那一刻起，我就不再懷疑我自己。」

林金丞表示，太極對於演奏家的呼吸跟平衡感都非常重要，「練太極可以幫助演奏家加大肢體動作，的確可以幫助學生進步，全部研究未來將作正式發表。」

(中國時報)