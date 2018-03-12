中提琴家孟克梅耶 看流星花園認識台灣

2018年03月12日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

誰說配角不能變主角？！半世紀之前，大家都把中提琴當作管弦樂團裡的配角，很少有人會認真看待職業的中提琴獨奏家，2006年巴許米特中提琴大賽首獎得主德國中提琴家孟克梅耶二度訪台表示，中提琴在這幾十年的進程非常大，「我們已經離那些小提琴拉不好才拉中提琴的玩笑越來越遠了。」

孟克梅耶將巡演北中南，與韓國鋼琴家尹威廉共同合作莫札特、亨德密特以及法朗克等作曲家的經典作品。孟克梅耶說，很多對於中提琴的玩笑已經不合時宜，「在一個管弦樂團裡，演奏這件事已經有很多的變化，弦樂部以往都拉奏得相當柔軟圓潤，並沒有那麼強的力度與勁道，現在每一位樂手都更像是獨奏家，都是獨立的個體。」

孟克梅耶1978年出生於德國布萊梅，從小就認定中提琴是他的最愛，後來就讀慕尼黑音樂戲劇高等學校，陸續在各中提琴比賽獲獎。2006年他拿到莫斯科中提琴怪才巴許米特所設立的國際中提琴大賽首獎，同年獲得德國音樂大賽桂冠，從此踏上演奏家之途，目前擔任母校慕尼黑音樂戲劇高等學院教授。

孟克梅耶表示，兩位老師舒茲和巴許米特可以說是當今風格上呈現兩個極端的中提琴天王，「能先後獲得他們兩人的指導，我真的非常幸運，好像理性之神與感性之神同時灌注給我強大的能量，讓我自在悠遊在中提琴優美的世界。」

不練琴的時候，孟克梅耶是個追劇男孩，他說他很喜歡台灣，「對於台灣的第一個印象就是偶像劇《流星花園》，我對台灣追求愛情的調調覺得好新鮮。」更有趣的是他的鋼琴伴奏韓國鋼琴家尹威廉，從小就是看華視《包青天》影集長大，「大概是20年前，韓國家家戶戶都很喜歡看包青天，我也覺得台劇還滿有意思。」

(中國時報)