朱團玩非典 媽麻馬罵重出江湖

2018年03月12日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

「媽、麻、馬、罵！」這四個音看似平常，但在國家文藝獎得主作曲家錢南章的創意裡，四個聲韻和輕聲發音堆疊交錯，就可以發展出不同的輕重與節奏，加上肢體與團員生動的表情，這首《媽媽奏鳴曲》充滿幽默與驚奇，每次演出總是笑聲連連，歷久不衰。多年未演，這首樂曲將重出江湖，由朱宗慶打擊樂團演出。

《媽媽奏鳴曲》是「音樂頑童」錢南章18年前的創作，他用人聲模擬打擊樂的效果，整首曲子完全沒有使用任何的樂器，只是巧妙運用「媽麻馬罵」各式的升降音安排口語的節奏，讓整首曲子充滿趣味性，錢南章說，「音樂也好，打擊樂也好，我只想創作一個東西，讓看的人、聽的人一下子就可以很高興。」

讓樂迷開開心心進入打擊樂的世界，感受聲音與節奏帶來的感動，是這次朱宗慶打擊樂團春季音樂會的重點。從跨界京劇的《木蘭》到受邀新加坡巡演經典當代擊樂之音，從蘆竹湳演出到台灣燈會，朱宗慶打擊樂團的「下一步」往往令人驚奇，樂團自我實現之外，這次朱團檢視樂迷濃度表，加入非典型元素，希望讓樂迷從不按牌理出牌的打擊樂裡釋放，找到與打擊樂的美好關係。

什麼是非典型打擊樂？朱宗慶打擊樂團團長吳思珊表示，木琴、鐵琴、爵士鼓等都是舞台上常見的打擊樂器，但搭配上肢體、黑光、電音甚至團員自製的聲音道具，展現不同於平常的演出效果，這就是「非典型」。

非典型音樂會不使用演奏家所慣用的樂器，而是嘗試透過其他方式創造出打擊樂聲響，作到專業，看似輕鬆，實則困難重重。除了《媽媽奏鳴曲》之外，《謝謝你（___）》是作曲家傑森．楚庭創作，雖然是小鼓作品，但完全沒有用到鼓棒，反而是使用琴槌、刷子、手指和硬幣敲打鼓面發出聲響，創意無限。由朱宗慶打擊樂團創意改編的〈π〉，用動作的「拍」結合圓周率「π」無窮無盡的概念，團員演出前自己去買水管裁長短，忙得不可開交，也讓舞台充滿創意。

朱宗慶打擊樂團春季音樂會3月23日、24日分別在高雄至德堂與臺中國家歌劇院演出。

(中國時報)