吳季剛裁縫手也愛拿鍋鏟

2018年03月12日 04:11 中國時報 陶福媛 專訪

吳季剛的JASON WU女裝深受上流名媛淑女的喜愛，英國準王妃梅根馬克爾日前穿他設計的洋裝，售價1795美金。（法新社）

旅美設計師吳季剛（Jason Wu）近日返台，在出席Atelier Swarovski活動前夕接受本報獨家專訪，分享他辭去HUGO BOSS女裝藝術總監後的未來展望，除了深耕亞洲市場外，還會持續玩聯名、拚跨界，說不定還會開一家結合服裝與美食的複合店。

「時尚圈都知道我很愛吃，也會做菜，最近《紐約時報》邀我露一手家常菜，我立刻就想到媽媽的蛋炒飯！」吳季剛笑說，他中午才在汐止的「食養山房」用餐，心想這輩子若不當服裝設計師，應該會想開一家美麗的餐廳，料理一桌美麗的食物。

深耕亞洲市場

吳季剛指出，他創立品牌「JASON WU」已經十多年了，此時是朝更遠大目標邁進的時候，離開HUGO BOSS，他不僅要扎根歐美市場，也會把重心放在亞洲，還不忘承諾：「台灣在不久的將來，也會有JASON WU專門店。」

吳季剛在Atelier Swarovski的邀請下展開Atelier Swarovski by Jason Wu聯名系列巡迴展，繼日本東京銀座之後，明（13日）將在台北登場。為了深耕亞洲市場，特別把全球巡展的首站放在亞洲，他笑說：「我最近苦練中文，是不是愈說愈好了呢！」足見這回JASON WU進軍亞洲市場，可是有備而來。

吳季剛在HUGO BOSS擔任女裝藝術總監長達5年，這5年來在德國、紐約兩地奔波，雖然辛苦，但學到很多，從設計服裝到櫥窗陳列全都要懂，開拓了他的視野，且了解到一個國際時尚精品要如何經營，這些寶貴的經歷對他經營JASON WU將會是一大利多，他也迫不及待大顯身手，好好經營自己的品牌。

保護客人隱私

近日英國準王妃梅根馬克爾（Meghan Markle）穿吳季剛設計的藍色洋裝出席活動，不由得聯想她是否會穿吳設計的婚紗走紅毯，吳季剛露出神祕的微笑說，他很開心梅根喜歡他的衣服，但他不會、也不能透露客人的隱私。

保護客人的隱私，讓客人能放心自在地品味時尚，相信這也是吳季剛深獲前美國第一夫人、梅根馬克爾等名人信任與喜愛的主因。

(中國時報)