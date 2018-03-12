吳宗憲15公分簡訊 KID未讀已感動

2018年03月12日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

林柏昇（KID）與許維恩鬧情變，一手提拔他的師父吳宗憲（憲哥）安慰他卻被「已讀不回」，4日隔空向KID撂重話「你是紅了啊」、「不要讓人覺得大頭症」，盼他走出情傷，當回大家熟悉的「瘋面仔」。KID昨（11日）上中天《小明星大跟班》在鏡頭前與師父破冰。他說當晚就已與憲哥徹夜長聊，且收到憲哥「15公分」的簡訊，「還沒看到內容就已經很感動了」。

KID表示和許維恩還是有聯絡，Sandy爆料前一天跟KID錄影時，他聽到張信哲的歌〈別怕我傷心〉直接泛淚。KID在錄影時提到許維恩仍難過哽咽，他說，畢竟2人在一起滿久的，從還沒在這行業就認識她，「我現在真的無法平復，好像真的是事實了，但又不想面對，所以躲起來，別人傳訊都已讀不回。」憲哥安慰他：「2個人的分開搞不好造成4個人的愉快？」KID卻說：「我現在不太能聽這些東西！」

認已讀不回沒禮貌

憲哥勸他要打開心扉跟世界接通，KID則表示，他了解憲哥的用心良苦，也承認已讀不回很沒有禮貌，「結果下午回傳給憲哥，也被已讀不回。當下心想『憲哥是不是生氣了』，覺得剉賽了。」直到當晚凌晨1點，收到憲哥傳來長達15公分的簡訊，憲哥一聽馬上開玩笑說：「我是依照身體的特徵來回訊息！」

此外，吳宗憲日前與安苡愛吃飯被拍，安被封「新憲嫂」，吳昨表示：「我跟安苡愛，我們兩個只是狗男女！」強調兩人是都養貴賓狗的狗友。

(中國時報)