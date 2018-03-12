孫儷不想當第一名

孫儷演出《後宮甄嬛傳》後，坐穩電視劇一姊。

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中國時報
報導
孫儷（下）與老公鄧超經常在微博鬥嘴曬恩愛、逗樂無數粉絲。（取材自微博）

孫儷主演的《後宮甄嬛傳》被大陸網友列為百播耐看的「十大神劇」之一，中天娛樂台今（12日）起播出這部經典宮鬥大戲。孫儷以此劇奠定電視劇一姊地位，但她卻自曝《甄嬛傳》片花剛曝光時罵聲不斷，網路評價只有負分，「太多人說這什麼爛戲，能看嗎？那麼醜那麼老的人演甄嬛」，但她不生氣，「我知道自己沒那麼老，也沒那麼醜，雖然不靠顏值工作，也沒那麼不堪，所以沒關係。」

孫儷飾演的甄嬛用盡心機，戲外的她簡單直率，直言不想要「電視劇一姊」稱號，「做第一名很累，我永遠不要做第一名，我喜歡前面有目標，喜歡別人在我前頭。」認為第一名反而容易失去方向。

孫儷自律甚嚴，好友形容她是「苦行僧」，拍戲時怕臉上長痘，完全不吃辛辣、炸物，盡可能晚上10點半入睡，早上6點半起床；睡前一定看劇本，確認隔天的拍攝行程，不拍戲時早上會運動一個半小時。

擅養生助鄧超回春

孫儷也對養生有研究，不僅幫老公鄧超從「老肉回春鮮肉」，更讓經紀人5個月鏟肉37公斤。她近日接受雜誌訪問時透露，自己對吃不太講究，「只要把菜和肉燙熟了就能吃，每天重複也沒問題。」只要知道食物有營養，不管口感如何，她也能愈吃愈好吃。

不過孩子需要兼顧營養，老公也不見得買帳，孫儷說：「鄧超相對來說喜歡多一點變化，我這種吃法對他們來說是很大的挑戰！」她說每次逛超市，就會燃起下廚的熱情。學做義大利菜是她今年的計畫之一，而且馬上找好師傅，過完年就開始執行。

(中國時報)

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