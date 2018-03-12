曾珮瑜逼淚 求鄭人碩開罵

曾珮瑜穿著SABRINA HSIEH的印花套裝，戲裡戲外都展現自信活力。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

曾珮瑜在電影《角頭2：王者再起》飾演王識賢的老婆，在《上岸的魚》改當鄭人碩妻子。片中因為鄭人碩太孝順，做他的妻子有苦難言，差點婚姻破裂。一場夫妻對泣的戲，曾珮瑜一時之間愛恨積怨湧上心頭，使盡全力狠摑鄭人碩，打得他頭冒金星！

曾珮瑜說，那場戲其實可以借位拍就好，但鄭人碩一直要她來真的，於是她前後賞了鄭7、8個耳光。之所以打這麼多次，是因導演輪流拍兩人正臉，前2、3次先拍鄭，當時兩人都情緒到位崩潰痛哭，等拍第4次輪到她的正臉，情緒已用光，只好隔一兩天再補拍。沒想到隔幾天她還是沒有想哭的Fu，於是要求鄭罵哭她，鄭拿她愛犬過世的事刺激，才讓她淚崩。

嚇壞戲中兒子

這是她第二部擔任女主角的電影，與上一部《櫥窗人生》一樣，都演媽媽角色，現實生活中想當媽嗎？單身的她享受自由，坦言沒那麼喜歡小孩，「我十幾歲就決定不想生，比較愛自己。」不過在片場她倒是很喜歡跟童星互動，拍《上岸的魚》有次為戲大罵飾演兒子的白潤音，嚇得白好幾天不敢跟她說話，最後靠「禮物賄賂」兩人才和解。

《上岸的魚》描述現代家庭面臨的壓力，曾珮瑜也在2、3年前歷經低潮，當時工作少、生活困頓，好在努力終被看見，現在已愈走愈順，目前正在拍戲劇《雙城故事》，與溫昇豪飾演情侶。《上岸的魚》昨在台南舉辦特映會，鄉親包場新開幕的台南真善美戲院，力挺台南導演賴國安。電影16日在台上映。

(中國時報)

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