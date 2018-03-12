潘越雲 為齊豫飆高音

2018年03月12日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

齊豫與潘越雲將在6月舉辦「回聲」演唱會，紀念已逝世27年的好友、知名作家三毛，3人風格相似，都很隨興、飄逸，1985年的專輯《回聲》正是她們共同合作的結晶。當年齊豫與潘越雲常去三毛家開會，憶及三毛親口陳述見到摯愛荷西屍體時，「他的血，是我的淚，血淚交融」，兩人也感同身受，痛徹心扉。

齊豫與潘越雲對三毛記憶猶新的，除了她在管制旅遊的年代獨自到異鄉闖蕩，讓她們透過三毛的眼睛認識了世界，還有三毛的多愁善感、敏感，以及講話很戲劇性，很會說故事。因此她們聽到三毛述說初戀時的歡心悸動，心情隨之愉悅；談到三毛與老公荷西的相識、相戀，以及荷西意外溺斃，她在海邊等認屍，遺體一打撈上岸，雙眼竟流出血來，「她講她用毛巾幫他擦血，一邊擦自己的眼淚，兩人血淚交融，聽了真的覺得很難過。」

3人當年討論專輯時，除了請三毛重新整理歌詞，也請三毛親口談愛情觀、人生觀，那時荷西已過世6年，但三毛仍未走出痛失伴侶的陰霾，因此兩人要打開她的心房相當困難。如今三毛雖已離世多年，但齊豫坦言，每每在整理她的資料時，心情仍會激動不已。

呈現三毛手稿影像

不同於齊豫的瀟灑、大方率直，潘越雲形象優雅、神祕，當年總是靜靜聆聽三毛說話，三毛曾突然迸出一句：「阿潘，你上輩子一定是埃及人。」讚美她的高雅，而她笑言進錄音室也會穿戴整齊，不穿拖鞋或涼鞋，在女兒面前也永遠保持端莊，一旁的齊豫忍不住接話：「她就是不像我都張牙舞爪的。」

兩人合體攻蛋，除了演唱專輯中的歌曲，也會將三毛的手稿、音檔、文字、影像等呈現在演唱會上，還會選唱各自的經典歌曲，兩人謙稱目前練合唱曲有些卡關，因為必須互相配合對方的Key，嗓音低沉的潘越雲可能要「飆高音」，她笑說：「你們到時候會聽到我發出很奇怪的聲音。」「回聲」演唱會將在6月9日於台北小巨蛋舉行，購票可洽ibon售票網站。

(中國時報)