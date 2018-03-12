率性齊豫圍一條布就出門

潘越雲（左起）、齊豫當年常造訪三毛家討論專輯，總聚精會神聽她分享人生觀及愛情故事。（資料照片）

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中國時報
專訪

齊豫、潘越雲都相當喜愛波希米亞風，此次演唱會造型也都親手打理，齊豫很多衣服都是由一塊布圍成，或用另類的方式穿衣服，像是受訪當天她把寬領的衣服上下顛倒穿，以購物提袋把手繩子綁成蝴蝶結當胸飾、還把項鍊改造成腰帶，充滿巧思和創意，她表示，波西米亞風的內涵：「是要經過自己內化，像是同件衣服每人穿法不同，只是波西米亞風通常偏向民俗、顏色多樣、搭配比較奇怪。」

齊豫說，平常圍一條布出門，回到家只要把身上的別針拆掉，把布摺好即可收納，別人衣帽間是一整排華服，她則是一櫃一櫃的布，她自虧：「我好像都沒有什麼很正常的衣服。」她喜歡逛迪化街、永樂市場，坦言好的布不便宜，進口布最貴一碼3000多元，有時也會挖到台灣製造的好布，一碼600元，她平常須穿到四碼，還會喜孜孜想：「太好了！這件衣服只要2400元。」

潘越雲也熱愛買布、大披肩，窗簾、床包都是漂亮的印度針織品，但她和齊豫不同，特別偏愛肚皮舞舞者身上亮晶晶的服裝和飾品。

她蒐集了許多服飾，近來在淡水租下一間40年老房子，開店當起老闆娘，她以收藏的骨董家具當擺設，再放上自己的首飾，屋內陳設全是她的主意，她直讚：「這些東西像藝術品，工藝都很美，像我們喜歡老東西考古的，就會有興趣。」

有趣的是，潘越雲惜物，有一次顧客上門開價，她竟臨時反悔捨不得賣，最後還把物品藏起來不見客，她舉例，像是做《回聲》專輯時，張艾嘉送的衣服、耳環，便是她的私藏，骨董家具則是鎮店之寶，也是非賣品。

(中國時報)

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