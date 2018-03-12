HIGHLIGHT撩粉「我是珍珠你是奶茶」

2018年03月12日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

韓國男團「HIGHLIGHT」11日在南港展覽館舉行「HIGHLIGHT LIVE 2018“CELEBRATE” IN TAIPEI」演唱會。HIGHLIGHT原名為「BEAST」，成員有尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光、孫東雲，5人時隔半年再度訪台，吸引約4200名粉絲朝聖，票房粗估進帳約1800萬元。

昨開場第一首歌〈CELEBRATE〉，他們瞬間炒熱氣氛，5人穿著亮片西裝，帥氣從舞台上方垂降而下，大喊：「What’s Up Taiwan！」他們每句獨唱都讓粉絲高分貝尖叫，接著演唱〈Can Be Better〉，及節奏明快的〈TAKE ON ME〉等，一共演唱26首歌曲。

演唱會上由隊長尹斗俊帶領成員熱情問候台灣粉絲，孫東雲用標準中文說：「 大家好，我是東雲。」一旁的龍俊亨則笑說：「大家好！我是俊亨，你們有想我們嗎？我昨天太期待了，晚上沒睡好，只睡了8個小時！」全場笑翻。

提前為李起光慶生

談到台灣，李起光表示：「台灣就是療癒，每次來都得到了能量才回去。」孫東雲則透露，對他來說台灣代表就是「珍珠奶茶」，「我們就像你們的珍珠，有你們這樣的奶茶跟我們混合，才有我們，所以大家才會像喜歡珍珠奶茶一樣喜愛我們。」龍俊亨則直接告白：「我愛你！」融化全場粉絲的心。

最後他們依依不捨表示，希望能很快再來台灣。李起光則特別感謝台灣粉絲提前為他慶生，「謝謝這麼多人來，填滿這麼大的場地！」

(中國時報)