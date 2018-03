HIGHLIGHT撩粉「我是珍珠你是奶茶」

2018年03月12日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

韓國男團「HIGHLIGHT」11日在南港展覽館舉行「HIGHLIGHT LIVE 2018“CELEBRATE” IN TAIPEI」演唱會。HIGHLIGHT原名為「BEAST」,成員有尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光、孫東雲,5人時隔半年再度訪台,吸引約4200名粉絲朝聖,票房粗估進帳約1800萬元。

昨開場第一首歌〈CELEBRATE〉,他們瞬間炒熱氣氛,5人穿著亮片西裝,帥氣從舞台上方垂降而下,大喊:「What’s Up Taiwan!」他們每句獨唱都讓粉絲高分貝尖叫,接著演唱〈Can Be Better〉,及節奏明快的〈TAKE ON ME〉等,一共演唱26首歌曲。

演唱會上由隊長尹斗俊帶領成員熱情問候台灣粉絲,孫東雲用標準中文說:「 大家好,我是東雲。」一旁的龍俊亨則笑說:「大家好!我是俊亨,你們有想我們嗎?我昨天太期待了,晚上沒睡好,只睡了8個小時!」全場笑翻。

提前為李起光慶生

談到台灣,李起光表示:「台灣就是療癒,每次來都得到了能量才回去。」孫東雲則透露,對他來說台灣代表就是「珍珠奶茶」,「我們就像你們的珍珠,有你們這樣的奶茶跟我們混合,才有我們,所以大家才會像喜歡珍珠奶茶一樣喜愛我們。」龍俊亨則直接告白:「我愛你!」融化全場粉絲的心。

最後他們依依不捨表示,希望能很快再來台灣。李起光則特別感謝台灣粉絲提前為他慶生,「謝謝這麼多人來,填滿這麼大的場地!」

