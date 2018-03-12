巴黎秋冬時裝周－巴黎時裝周 後台美妝解密

2018年03月12日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

香奈兒PARIS201819秋冬高級時裝系列後台彩妝，眼彩成為焦點。（香奈兒提供）

秀場上使用香奈兒時尚玩色顏彩盤。（香奈兒提供）

香奈兒時尚玩色顏彩盤#170熱情，2230元。（香奈兒提供）

香奈兒單色恆彩眼影#34純金，1270元。（香奈兒提供）

香奈兒山茶花保溼微導入精華液，3350元。（香奈兒提供）

Dior秋冬時裝秀場妝容以墨鏡色彩為發想。（Dior提供）

Dior秋冬時裝秀場彩妝，用打底創造美麗的肌膚質感。（Dior提供）

Dior秋冬時裝秀場彩妝，用粉色眼線描繪眼神輪廓。（Dior提供）

Dior超完美特務粉底液#010，1900元。（Dior提供）

Dior超完美隱形遮瑕膏#010，1400元。（Dior提供）

Dior凍妍新肌煥采精華，3400元。（Dior提供）

巴黎時裝周2018秋冬系列，精品美妝也受到矚目，Dior、香奈兒的後台彩妝都各有看頭，不只後台彩妝受矚目，妝前保養也成各家精品美妝競美焦點。

染眉膏搶眼利器

Dior女性女裝及配飾創意總監Maria-Grazia Chiuri本季靈感來自60年代的青年震盪，因此整體充滿大膽、個性、自我創造的精神，品牌全球彩妝創意形象總監Peter Philips在彩妝上大玩色彩，以顏色鮮明的眼妝，搭配各色太陽眼鏡。

Peter Philips說：「我想要打造呈現鮮明色彩的眼妝，同時呼應這次時裝秀中無所不在的太陽眼鏡色調。在透明染色鏡片之下，我運用DIORSHOW ON STAGE LINER眼線，描繪上、下眼線，有綠色、黃色、紅色、粉色、藍色和灰色，創造出『偽裝感』妝效，彷彿與太陽眼鏡融為一體。最後使用搶眼造型眉筆與搶眼造型染眉膏，打造搶眼立體又自然的眉型。」

Peter Philips在底妝上則選用凍妍新肌煥彩精華為肌膚打底，再以超完美特務粉底液，讓肌膚呈現自然水霧光，並以超完美隱形遮瑕膏做最後的修飾，DIORSKIN MINERAL NUDE BRONZE、輕透光礦物蜜粉餅來定妝。較為特別的是這次大量曝光下半年才要推出的美妝新品，讓美妝迷更期待精品美妝今年要帶來的市場驚喜。

兩用脣頰露當紅

最終日登場的CHANEL香奈兒大秀，在巴黎大皇宮中打造詩意森林，就連妝容也都展現優雅的品牌姿態，香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡操刀設計的「COCO柔霧脣頰露」為這次妝容更添浪漫，脣頰兩用的色調，展現自然氣色，底妝則選用雪紡輕紗完美持久粉底SPF15，而最關鍵的打底則是選用了香奈兒山茶花保溼系列，為秀場模特兒打造完美妝容。

(中國時報)