招攬星級美食 百貨壓寶備戰

2018年03月12日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

「夜上海」2015年5月在新光三越信義A4開全台獨家餐廳；蝶餅香酥鴨半隻580元。（新光三越提供）

「老乾杯」2010年2月進駐新光三越，信義A9、台南新天地都有分店；本日限定澳洲和牛6種組合2980元（大）、2080元（小）。（新光三越提供）

「名人坊」2017年12月進駐新光三越台南新天地、今年1月再前進台中中港店；龍蝦湯泡飯880元。（新光三越提供）

SOGO忠孝館「漢來蔬食」，是國內首家五星級團隊打造的蔬食餐廳。（SOGO提供）

「328加東叻沙」2017年11月在微風台北車站開海外首店；叻沙系列260元。（微風提供）

「漢來蔬食」2016年11月進駐SOGO忠孝館；宮保猴菇素丁320元。（SOGO提供）

《台北米其林指南》本周三（14日）將發表星級餐廳，6日提前公布台北「必比登推介」名單，36間30元起至千元有找的大眾化餐館美食、夜市小吃引來排隊、追捧人潮。把餐飲視為「集客金雞母」的百貨也摩拳擦掌，已鎖定國外米其林星級餐廳的業者，就等開獎是否押對寶，也有百貨將台北公布的名單列為延攬重點，各業者口徑一致：「只要是消費者喜歡的，我們一定會積極爭取！」

爭取上榜名單進駐

台北信義區百貨最密集，米其林星級餐廳也最多，光是新光三越台北信義新天地4店就有4家，2010年起陸續引進老乾杯、添好運、夜上海、鼎泰豐。在香港獲米其林一星肯定的鼎泰豐，這次也入選台北必比登推介，在台北101也有分店；添好運在統一時代台北店也駐點。BELLAVITA有侯布雄法式餐廳和厲家菜；美食圈呼聲高的欣葉，則在台北101和新光三越信義A9都有；牛排教父鄧有葵收到米其林邀請函，他在新光三越信義A4的Top Cap Steakhouse也沾星光。

新光三越販促部經理彭緒箴說：「米其林對消費者來說，像是星星指引道路，是選擇的好指標。」有不少觀光客逛信義區就是要集星，「可以把亞洲重要的米其林星級餐廳一次攻略」。像信義A9的欣葉外籍觀光客多，用餐時段常客滿；米其林二星的「名人坊」排隊人潮多，「還有客人想短期內把菜單的菜都吃一遍，消費者對吃的高度熱情超過我們想像。」從目前新光三越全台皆上線的美食訂候位服務也可看出，米其林星級餐廳、熱門名店，常常預訂座位一釋放，很快就被搶空，可見受歡迎程度。

彭緒箴說米其林是重要指標，但不會是唯一指標，更期待透過與餐廳的合作，讓更多人注意到更多好的餐廳，「未來除持續引進各國餐廳外，也會特別努力引進台灣有特色的、好的餐廳，讓更多人體驗台灣美好的飲食文化。」

遠東SOGO台北店復興館有必比登點名的鼎泰豐、點水樓，忠孝館有被看好的漢來蔬食，SOGO台北店說：「米其林星級餐廳公布後，只要適合百貨的餐廳，一定會積極爭取，為消費者帶來更好的美食享受。」

依商圈特性引進餐飲

微風台北車站有新加坡米其林推薦的「328加東叻沙」海外首店，微風表示向來很重視餐飲，也持續引進具有主題、特色的美食，「經過米其林的推薦，只要具有特色、且符合各館不同商圈消費者的特性，會積極去邀請。」年底前開幕的微風南山有35％是餐飲，未來布局更令人關注。

遠百旗下的板橋大遠百有添好運和鼎泰豐，遠百表示一直以來努力將各地美食帶到全台，像是把朱記從台北仁愛路引進寶慶店，把鼎泰豐從北部帶到新竹、台中大遠百，「只要有人氣、消費者喜歡，我們一定會爭取。」

(中國時報)