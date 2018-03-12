TENGA EGG 每30秒賣一顆

2018年03月12日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

SISTALK Monster Pub小怪獸，共有3款包括惡魔先生、鯨魚博士及哥斯拉大師，另可以290元加購變身裝。（永準貿易提供）

SISTALK Monster Pub小怪獸為全球首支真正由手機操控的智能女性健康按摩棒，青春版1190元、健康版2490元。（永準貿易提供）

白色情人節將至，近來能讓戀人感情升溫的成人用品設計感增強，像是日本品牌TENGA的商品如3D系列等都曾獲多項國際設計大獎，而由台灣永準貿易總代理引進的SISTALK Monster Pub小怪獸，也同樣在去年獲國際iF及紅點設計獎的創意商品。

TENGA在日本可說是成人用品界的龍頭，除了獲獎商品之餘，銷量更是相當驚人，好比「TENGA EGG」就是以雞蛋為造型的一次性男性成人用品，開賣10周年的「TENGA EGG」去年創下每30秒賣出1個的高人氣，全球目前銷量突破1800萬個，本月更在日本及台灣同步推出6款提升感官刺激度的10周年版本，即日開賣。

SISTALK Monster Pub小怪獸則是全球首支真正由手機操控的智能女性健康按摩棒，只要下載APP即能簡單自動、手動或以連結遙控，而健康版則加上壓力及溫度傳感器，可進行凱格爾運動練習，維護女性的健康，最近更推出了1S升級版，達每分鐘1萬5000次震動，另外還能加購可愛的變身裝，可愛造型攻陷女性需求。

(中國時報)