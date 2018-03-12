堅持自我 世界隨行LEXUS LS 350

2018年03月12日 04:11 中國時報 陳大任 報導

LEXUS LS 350搭載新一代3.5L V6高性能自然進氣引擎，搭配10速手自排變速系統，可體驗暢快駕馭的加速性能。（LEXUS提供）

LS 350極致尊榮租賃專案

我很喜歡LEXUS對自家LS 350下的註解：「不願妥協的信念是堅持，不隨波逐流的態度是自信，堅持自我、世界隨行。」在最新公布的2018 J.D. POWER評級結果，LEXUS連續7年拿下汽車品牌可靠度第1，可說是EXPERIENCE AMZING品牌精神的最佳寫照。

J.D. POWER是國際知名的汽車評測機構之一，該組織最重視的就是車輛可靠度，那麼第1名有多難拿？這套系統會針對上市3年新車車主進行調查，查看過去12個月車輛產生的問題總數，以平均每100台車輛問題數「PP100」作為指標，數字愈低即代表問題愈少，可靠度越高。

全新V6 3.5L雙渦輪增壓引擎

據J.D.POWER 2018美國市場調查結果，LEXUS以99 PP100蟬聯第1，第2名的Porsche為100 PP100、第3名Buick是116 PP100。進一步分析，TOYOTA品牌旗下一共在19個級距中拿了6項獎，包括LEXUS CT、LEXUS ES、LEXUS GS、LEXUS RX、TOYOTA Prius和TOYOTA Tacoma，而全新改款的第5代LS則是去年初在北美車展首度發表，J.D.POWER之後也將展開車主評級的調查。

1989年發表的首代LEXUS旗艦LS400即以顛覆車型級距，在乘座舒適性、動力輸出與平順性、靜肅性、生產品質，以及對於細節的重視和耐用度等各方面打破豪華定義，並為豪華車立下全新標竿。第5代LS亦承襲這項傳統，以前衛設計風格、舒適的車室空間、日式風格的鋪陳及多項前瞻科技，加上全新開發的V6 3.5L雙渦輪增壓引擎以及全新HV鋰電池油電系統，再度為豪華旗艦級距樹立新標準，一口氣推出LS 500、LS 500h及LS 350。

以上駟對中駟策略 強壓雙B

為了搶攻豪華大型房車市場，LEXUS LS 350肩負「以上駟對中駟」強壓Mercedes-Benz E-Class及BMW 5系列的市場競爭策略，以更大格局的車身來吸引豪華車買家，在產品設定上，LS 350外觀、內裝與底盤設計均與LS 500、LS 500h完全一致，動力系統則搭載新一代3.5L V6高性能自然進氣引擎，以及10速手自排變速系統，除了可體驗暢快駕馭的加速性能外，同時也擁有更好的燃油效率。

和泰汽車認為，LS 350是一台最棒的Owner- Driver車款，非常適合日常自駕，它的主要競爭對手正是Mercedes-Benz E-Class跟BMW 5系列。這次和泰汽車向原廠爭取到極具競爭力的價格，LS 350售價為337萬元，最重要的是LS 350沒有奢侈稅，絕對能提升LEXUS在頂級豪華房車市場的整體銷售，全年銷售目標1000台。

LEXUS LS 350小檔案

引擎：3.5L V6引擎

最大馬力：315hp/6600rpm

最大扭力：38.7kgm/4800-4900rpm

變速箱：10速手自排

0-100km/h加速：6.5秒

車身尺寸：5235×1900×1460mm

軸距：3125mm

行李廂空間：480L

輪胎：245/50RF19

售價：337萬元

(中國時報)