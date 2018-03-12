學姊和粿仔條

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中國時報
鄭順聰

「好啦！好啦！我會幫你的啦！看你一個人搞得那麼辛苦，像隻無頭蒼蠅，我會幫你的。不過啊！不過！看你那麼謹慎，每次都那麼緊張，該不會是因為學姊的關係吧？」

「學姊已經卸任，我是接她班聯會主席的位置，已經跟她無關，會議不會遇到她啦！」

「我們走長廊不是常遇到她嗎？難怪你那麼害羞，跟公務沒有關係了，喔喔，難怪你只敢打招呼，臉紅得像我們柴山的猴子屁股那樣，也不敢聊下去。你不是喜歡學姊嗎？要勇敢跟人家說話啊！」

「不要，不要，我不要吃糊掉的粿仔條。」

「那是學姊的滋味，再吃一次啦！吃了才有膽子跟她聊天啦！」

「你還記得那件事喔……那天我剛選上班聯會主席，晚上學姊就打電話來了，修遠你記得吧！那時我熱水倒入碗中，剛蓋上杯蓋，電話就來了，還是你接的，說是班聯會主席打來的，我還特地帶紙筆去，喔！她好囉唆，一直講一直講，交代班聯會相關事項……我頭側著夾緊話筒，將筆記本緊貼牆壁做筆記，字很難寫耶！學姊人是很好沒錯，把事務交代得鉅細靡遺，都忘了時間，我也不好意思掛掉，也不敢說我正在泡麵，我一邊講電話做筆記，一邊掛念著粿仔條，手寫得好痠，心頭好急。」

「那時我就覺得奇怪，怎麼會講那麼久？大概有半小時吧！」

「管她講多久，反正電話講完回到座位上，杯蓋掀開，看不到粿仔條，都爛成漿糊啦！放太久湯也冷掉了！」

「那你還吃。」

「粿仔條泡麵很貴咧！我才不想浪費。而且那時我餓得不得了，只好把它吃掉，好噁心啊！修遠啊！我從來沒吃過那麼噁心的泡麵！都是學姊害的！」

「你有虐待狂啊！粿仔條噁心還硬吃，嫌學姊囉唆還愛上人家，我說錯了，你是被虐狂！」

「如果可以跟學姊在一起，吃幾碗漿糊都在所不惜！」（待續）

(中國時報)

一日之始 ，雜菜滋味 混世魔王

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