2018年03月12日 04:11 中國時報 神隱

和尚竟落下淚來，這是我自認識他以來從未見過的事，還以為他是個有道高僧，不，我從來也不覺得他是個高僧，但他行事時而輕佻，時而高深莫測，時而充滿熱血，時而機敏狡詐，卻從不流露出深情的一面。看來，他終究是個男人，而且是個有情人。見和尚落淚，眾人頓時覺得感傷，谷口颳起一陣黃沙，惹得人睜不開眼。

和尚從行囊裡掏出三張黃紙，交給珠兒，「我不在妳身邊，再也不能保護妳，來，這三張符咒，一張帶身上，永不離身，一張放身上口袋，緊急時拿出來燒了，口念『咻咻利』能化險為夷，第三張放枕下，且莫被人拿走。這三張符，是我所賣的符裡頭最貴的，別人出重金我還不見得給，可說是保命符，妳可千萬別丟了。」

後面幾句話實在太煞風景，眾人馬上從悲傷的氣氛中回過神來，但既然不收錢，也就不能說他。白龍谷的氣候說變就變，一時鉛雲密布，昏天暗地，難不成是老天的意思，要我們繼續留在谷中？卻聽到和尚說：「妳快回去吧，寨中有人保護妳，只是防人之心不可無，後會有期了！」

說罷便托起她的身置於馬上，向武士們示意，「有勞各位了，請送公主回寨！」黑衣人將公主的馬兒團團圍住，即刻起程，珠兒卻又策馬奔回，大喊：「主人！」接著俯下身子，兩人深情一吻。（待續）

(中國時報)