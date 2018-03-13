色法官輕判案掀風暴 監委將提再審

2018年03月13日 04:11 中國時報 林偉信 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

台北高等行政法院前法官陳鴻斌因強吻、性騷擾法官助理，2016年遭職務法庭懲戒，判決免除法官職務，但陳向職務法庭提再審後，職務法庭以陳的行為輕微、已有悔意，改判不需免除職務，只需罰薪1年，3月8日婦女節當天判決出爐，引發各界譁然。

監委質疑合議庭組成不合法

監察委員王美玉、方萬富認為再審結果與先前判決顯然落差過大，且法庭組成恐有疑義，而且陳鴻斌雖已有悔意，但亦不得免除其違失行為責任，加上本案具指標性意義，代表司法機關對性別平等的觀念與執行情形，因此將提起再審。

民間司改會董事長林永頌也質疑，當再審合議庭法官林紀元在因病辭任時，為何不是由委員長石木欽加入合議庭，反而是由謝靜慧法官加入？由此可見再審庭刻意排除公懲會委員長，不符合《法官法》規定，因此訴請監委應對此案提起再審。

審判長歡迎「法律解決爭議」

對於監委提出再審，職務法庭審判長林文舟表示「歡迎，法律爭議、法律解決」，他強調陳向女助理索吻，行為雖不當但「罪不及死」。

林文舟說，從前審到再審，陳鴻斌都沒有被認定是性騷擾，只認定行為不當，女助理在案件調查時，曾自承與陳出遊等互動，是想「討好」他，陳鴻斌也提出女助理寄給他的電子郵件等證據，再審合議庭因此認定2人有來有往，並非陳藉職務權勢進行性騷擾。

受命法官陳志祥審理時認定陳鴻斌的8件指控案只成立3件，林文舟說，3件行為不當的事實中，有1件較為嚴重。陳本來約女助理到台大散步，女助理說停車不方便，要陳改到政大河堤，2人在河堤牽手散步半小時後，回到車上頭靠頭聊天，陳隨後親吻女助理，女助理說：「這是我男朋友才能做的事」，陳表明「我誤會了」，隨即送女助理回家。

他說，整個過程看起來是先有段情境發展，才有後來的親吻，但在女方表明是男朋友才能做的事後，陳未再繼續。

法官認定 陳索吻是情境發展

林文舟強調，陳的行為確實不當，但不必是最重的懲罰，況且陳已退休不可能回任法官，改判罰款是合議庭多數法官的共同決定，他們盡可能判重，絕無坦護。

對於合議庭的組成，林文舟說，一切依事務分配規則，案子分給他，就不能推責任，他和陳鴻斌只是在行政法院系統下工作，彼此並不熟識，外界不要多所臆測。

(中國時報)