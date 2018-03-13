賤賣國有地 官方竄改文件 安倍面臨下台危機

2018年03月13日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京12日電 ／東京12日電

日本政府賤賣大阪國有地給「森友學園」，首相安倍晉三夫人安倍昭惠曾應邀擔任該校名譽校長，事後更傳出幕後有政客介入關說。日本財務省12日公布調查結果，承認國有地買賣審批文件中有14份遭竄改，多位閣員級政治人物及安倍昭惠的姓名被刪除。在野黨已要求傳喚財務省理財局局長佐川宣壽及安倍昭惠到國會接受詢問，並要求安倍和財務大臣麻生太郎下台以示負責。

安倍道歉 在野黨追查藏鏡人

安倍12日下午公開道歉說: 「此事嚴重傷害人民對政府的信任，身為政府行政的最高長官，深感責任之重，也要向日本國民深深致歉。」安倍表示，已經責成副首相兼財務大臣麻生太郎全權調查，釐清所有問題。

森友學園2016年以低於市價約8億多日圓(台幣2億2000多萬元)購買大阪的校園用地，降價理由是地下埋垃圾需自費清理。此事遭媒體揭露後，在國會追究了長達1年之久。

當時負責國有地買賣的財務省理財局局長、前國稅廳長官佐川宣壽去年2月在國會答辯時表示，「文件已作廢，並沒有留下談判的記錄」，去年3月表示，「價格方面，我方並沒有提示」，且強調並沒有特別優惠森友學園。

在野黨隨後要求財務省提出土地買賣的審批文件，財務省也向國會議員們公開文件。這次調查後，財務省坦承，為了讓審批文件與當時佐川的國會答辯相吻合而竄改了公文。12日公布調查結果指出，有14份文件遭竄改。

14份公文 刪除安倍昭惠姓名

被刪的內容顯示，「有關價格等協議的結果，學園方面同意購買」、「此特例內容，已獲理財局長認可」及森友學園的人轉述稱，「昭惠夫人到當地介紹時說，『這是塊很好的土地，請進行吧』」等。

近畿財務局針對此案原擬簽3年租約，但應森友學園強烈要求延長至10年，當時向上級省廳提出的「稟議書」（書面請示書）也遭竄改，前防災大臣鴻池祥肇、前經產大臣平沼赳夫、已故前總務大臣鳩山邦夫等4位政治家的指示內容都被刪除。

公文書遭竄改的醜聞於9日傳出，佐川引咎辭職，辭職理由是「導致國會審議的混亂，行政文書管理不當」，而當年負責此案的相關部門職員則於7日在家中自殺身亡。他家人懷疑是公務上的困擾讓他輕生，更讓森友學園弊案蒙上陰影。

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