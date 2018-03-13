雙北共推月票 1280元搭到飽

台北市長柯文哲（右）、新北市長朱立倫12日宣布，4月16日推出1280元定期月票，可以搭乘台北捷運及雙北公車。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

通勤族看過來！雙北市府聯手推出「吃到飽月票」，每月只要1280元，相當於每天42元，就能在30天內無限次搭乘台北捷運、雙北公車，轉乘YouBike還可享前30分鐘免費。13日起開放預購，民眾可到捷運車站臨櫃購買，或到自動加值機設定，4月16日正式開通使用。

推行綠運輸 通勤族福音

雙北跨縣市通勤族多，為減輕民眾負擔，雙北市府計畫推行月票已久，從最初提出2500元挨批「天龍價」，之後降到1680元仍被嫌貴，歷經一波三折，昨台北市長柯文哲、新北市長朱立倫雙雙搭乘捷運抵達記者會現場，共同宣布月票定價為1280元。

柯文哲致詞笑說，為推廣綠運輸，他每天以身作則搭公車上班，仍無法感動市民，原因不外乎成本太高。目前北市搭乘大眾運輸比例約42％，現在推出吃到飽月票，整合公車、捷運和YouBike，也能產生側邊效應，未來更易推行接駁公車。

朱立倫則說，雙北民眾每月搭乘捷運、公車花費1280元以上僅占24％，表示很多人因通勤成本高，寧願開車或騎車，推出月票可吸引這群人改搭捷運和公車，還能減少交通壅塞、改善空汙；目前新北市民搭乘大眾運輸比率約33％，希望未來能提升到4成以上。

算盤打一打 開車族心動

昨月票消息一出，不少民眾直呼「省很大」，不少開車族很心動，但有民眾認為1280元還是太高，尤其台北市民受惠不大。

柯文哲直言，若月票要更便宜，政府就要補貼更多，現階段依搭乘量預估，台北市1年要補助5.6億，新北市補助3.8億，共9.4億元，「兩市都要貼不少錢」，因此還是先上路，再看後續狀況。他也強調，公運政策攸關民生議題，雙北一定要合作。

今開放購票 4月16啟用

定期票3月13日開放購買，民眾可持現有悠遊卡普通卡、悠遊卡聯名卡或悠遊卡Debit卡到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機設定，4月16日起持悠遊卡經捷運閘門或公車驗票機刷卡後，就可開通使用，30天內捷運、公車和YouBike，搭愈多省愈多。月票使用期屆滿後，民眾可擇日再買，或在有效期滿前10天，持原票卡到捷運車站辦理續購。

(中國時報)

住新北省很大 台北市民較無感

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