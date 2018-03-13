住新北省很大 台北市民較無感

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中國時報
／台北報導

雙北市府共同推出1280元捷運、公車吃到飽月票，每天搭乘超過42元就算「賺到」，對新北通勤族堪稱一大利多，不過許多台北市民油費或車資本就不超過千元，月票吸引力不足；另有基隆民眾抱怨，北北基是共同生活圈，月票卻沒包含基隆到台北的快捷公車，感覺被排除在外，很失望。

雙北定期月票4月16日上路。若以公車轉捷運的通勤族車資試算，持悠遊卡搭捷運票價打8折，單趟最低票價16元，加上公車轉乘7元，一趟23元，來回就要46元，若購買1280元定期月票，平均每天只要42元，對通勤族來說相當划算。

家住新北市三峽的開車族陳先生說，每天搭乘2段公車再轉捷運到南港上班，來回就要148元，每月車費破4000元，換算跟油資差不多，因此選擇開車通勤。現在票價降到1280元誘因非常大，每月可省下2000多塊，1年就省2萬多塊，決定下個月就「棄車」改搭大眾運輸。

儘管新北市民一片叫好，台北市民卻普遍認為誘因不足。住在北投的張小姐直言，定期票價格與原價相比降低不少，但騎機車每月油費不到千元，機動性又強，不想改變；住在松山的李先生則說，目前每月通勤費約1200元，是滿尷尬的數字，為避免沒搭滿反而「虧錢」，不考慮買月票。

由於納入月票的公車是台北市聯營公車和新北市區公車，僅限段次計費路線，不含里程收費公車。基隆有民眾直言，每天搭快捷公車到北市上班，卻被歸類為國道客運，不在優惠範圍，覺得很不平衡，北北基既是生活共同圈，應把基隆通勤族也考量進去。

基隆市長林右昌表示，雙北共推政策前，並未找基隆協商，需先全盤了解這項優惠制度，若有加入的必要性，一定會為市民爭取。另外，基隆市大眾運輸使用率是全台第2高，往台北通勤族也有多條國道路線，自營市公車提供行駛多條偏遠路線，及65歲以上市民搭乘公車不限次數全部免費，都是根據市民需求提供的服務。

(中國時報)

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