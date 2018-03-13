學者建議 結合多元運具

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中國時報
／台北報導

雙北推出捷運、公車1280元吃到飽月票，盼吸引民眾改搭大眾運輸，不過交通學者直言，「還不夠低」，尤其無法吸引機車族，效果恐有限，建議雙北市府針對不同族群制定多元月票方案，納入計程車、共享汽機車，甚至可跟台鐵、高鐵或機捷合作，才能因應不同市場需求。

據北市交通局推算，目前雙北搭乘捷運和公車的民眾，約有24％每月費用超過1280元，買月票相對划算。但淡江大學運輸管理系副教授張勝雄強調，1280元對民眾當然有吸引力，問題是可能會先補貼到一群本來就在使用大眾運輸、且負擔得起的人，反而造成資源扭曲，不是說市府不能降低票價，但應補貼給真正有需求的人。

台大土木系教授張學孔認為，1280元票價還是太高，對每月油費約900元的機車族沒誘因，且只包含捷運和公車無限搭乘，「非常可惜」。他強調，若市府目的是吸引汽機車族群，一定要結合多元運具推出「客製化套票」，才能滿足民眾「門到門」（起點到目的地）的需求。

張學孔舉例，若以999元為公車和捷運吃到飽基本方案，可針對不同需求推出多種方案，像是加300元可搭乘一定里程的計程車，或結合共享汽機車，甚至加500元可享幾趟台鐵、高鐵等，必須做出市場區隔，對各族群祭出合理誘因，才能真正讓公共運輸比例提升。

交通大學運管系副教授黃台生則說，1280元算是中等價位，也是各方妥協的結果，但很多民眾像他一樣，每月搭乘捷運、公車約在1000元上下，可預期推動效果不大。若市府要提升大眾運輸搭乘率，壓低票價只是一種手段，更重要是密切配合民眾需求，例如推出年貨採買、展演活動專車等，也可鼓勵民眾。

(中國時報)

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